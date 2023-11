«Non voglio finire sulla strada con le mie figlie» 

Tre figlie minori a carico - di cui una disabile -, e la lettera di sfratto che non concede deroghe né fa sconti; neanche a un padre disperato. «Rischio di finire per strada con le mie bambine, qualcuno si metta una mano sul cuore e mi aiuti». Il grido accorato parte da un quartiere cagliaritano, dove Alessandro - il nome è di fantasia per tutelare le figlie minori - non sa più a quale porta bussare. «Comune e Regione dicono che non ci sono case a disposizione, ma una soluzione, chi di dovere, deve trovarla».

L’ultimatum

Il termine, stabilito dal giudice, era fissato per ieri, 15 novembre. “Convalida sfratto per morosità”, si legge nel documento, nel quale viene messo nero su bianco il rigetto di un termine di grazia e la data di rilascio. L’ufficiale non è ancora arrivato a bussare alla porta dei sessanta metri quadri, dove il destino di quattro persone sembra quasi essere a tempo. «Vivo con l’incubo che da un momento all’altro suoni il campanello, intanto spero che le istituzioni intervengano. Di certo i tempi delle burocrazia sono diversi dai miei, che evidentemente non posso più aspettare». Lo ripete più volte, mentre mostra con orgoglio le foto delle figlie.

Passato e presente

Quarantatré anni, una quasi ex moglie tornata nella sua terra cinque anni fa, scappata, probabilmente, davanti ai problemi di salute della figlia più grande: autistica con invalidità totale. «Quando sono rimasto solo ho dovuto imparare tutto, a usare la lavatrice, a cucinare, gestire casa e la scuola delle bambine. Ho imparato anche a piangere. Lo faccio di nascosto, chiuso in bagno, per non farmi vedere da loro».

Lo fa da un anno circa, quando il proprietario della casa contesa ha chiesto di rientrare in possesso dell’immobile, dopo oltre due anni di morosità quasi tollerata. Ma anche quest’ultimo è messo alle strette dalla vita: padre vedovo, con tre figli, di cui una minore, per il sostentamento della quale, così come indicato dal Giudice tutelare, deve vendere l’appartamento. Quella dove esistenze diverse sembrano diventare simili, finendo per intrecciarsi e lasciando entrambi senza alternative. «Lo capisco, non me la prendo certo con lui. In fondo pensa a sua figlia, come io penso alle mie», dice Alessandro.

L’appello

È 32esimo nell’ultima graduatoria per un alloggio popolare, 62esimo in quella destinata agli invalidi: mentre attende la grazia va avanti con lavoretti part-time. «Ho perso il reddito di cittadinanza per via di un errore del passato finito nel penale. Ho sbagliato e pagato, un anno e sei mesi. Ma sono un padre esemplare, alle mie bambine non manca nulla, sono serene e bravissime a scuola. Le assistenti sociali possono confermarlo». E sugli affitti non pagati: «Mi do da fare e certo non mi spaventa lavorare, ma per seguire le bambine non posso permettermi il lusso di un impiego di otto ore. Ho sempre fatto i salti mortali, non sono bastati». Così ritorna all’appello: «Chiedo una stanza, anche fuori città. Voglio solo un tetto dove poter stare con le mie figlie».

Il Comune

Sulla vicenda interviene l’assessora alle Politiche sociali Viviana Lantini: «Il caso del signore è in carico al servizio sociale da tempo e con agenzia casa. È in buona posizione utile per casa erp e a brevissimo avremo notizia sulla attribuzione della casa. Nel frattempo tuteleremo al massimo il nucleo familiare trovando la migliore soluzione per garantire una sistemazione adatta a questa famiglia con fragilità, che è sempre stata sostenuta anche economicamente». Prende tempo, perché attualmente non ci sono alloggi a disposizione. «Il problema dell’emergenza abitativa sta diventando gravissimo e impedisce di trovare soluzioni dignitose per le famiglie in carico al servizio sociale».

