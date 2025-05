«Non vogliamo vivere in ospizio» 

«Avevo appena lasciato le buste della spesa sul tavolo, poi il soffitto è venuto giù. Da Quel momento è crollata anche la nostra serenità: non abbiamo più una casa dove trascorrere la nostra vecchiaia». Maria Vargiolu e Angelo Cordeddu sono disperati e lanciano un appello ai paesani: «Aiutateci a trovare un alloggio in paese, non possiamo passare la vita in un ospizio».

Il crollo

Era quasi arrivata l’ora di pranzo quando, l’11 marzo scorso, il soffitto della casa di piazza Pegli in cui vivevano in affitto i due anziani è venuto giù: «Un danno strutturale ci hanno detto – racconta Maria, 74 anni– abbiamo fatto in tempo a uscire prima che i calcinacci ci travolgessero. È stato un finimondo con le nostre cose, i nostri ricordi più cari, travolti all’improvviso». Sul posto sono arrivati le ambulanze, i vigili del fuoco, i vicini e gli amministratori comunali: «Eravamo in ambulanza sconvolti – continua – non eravamo feriti ma lo spavento era stato fortissimo. Mio marito ha 77 anni e ha avuto problemi di cuore, ero preoccupatissima per lui». Una preoccupazione che si è fatta più grande quando i vigili del fuoco hanno stabilito che il danno strutturale era molto grave e che tornare a casa sarebbe stato impossibile. Trovare una sistemazione alternativa su due piedi era impossibile ma per fortuna la Casa dell’amicizia (l’ospizio Opera Pia san Vincenzo de Paoli) si è detta disponibile ad accogliere i due coniugi.

L’attesa

Doveva essere una sistemazione provvisoria ma marito e moglie sono ancora all’ospizio e ora sono disperati: «A oggi abbiamo pagato circa cinquemila euro per stare qui con vitto e alloggio garantito – dice Angelo Cordeddu – ma ora i nostri pochi risparmi sono finiti e speriamo fermamente nell’aiuto del Comune per il rimborso di queste spese. Ma il punto è che noi siamo autosufficienti, non vogliamo vivere in un ospizio. Sono un marittimo in pensione, ho fatto ritorno nell’isola perchè voglio passare qui i miei ultimi anni con mia moglie ma non voglio farlo da assistito. Abbiamo bisogno di una casa, possibile che nessuno possa aiutarci?».

Il Comune

L’assessora ai Servizi sociali Betty di Bernardo assicura che il Comune sta cercando di fare il possibile: «I tempi della burocrazia sono lunghi ma le spese dell’ospizio saranno certamente coperte – promette – il problema della casa è invece più complesso perché non ci sono case popolari disponibile e, soprattutto con la stagione estiva alle porte, non ci sono privati disposti ad affittare alloggi a lungo termine. Stiamo cercando ovunque, anche oltre l’isola di San Pietro ma al momento non sono state trovate abitazioni adatte alle esigenze dei due anziani. Ma non ci fermeremo, continueremo a cercare perchè siamo consapevoli della delicatezza della situazione». Angelo e Maria non riescono a trattenere le lacrime mentre lanciano un disperato appello: «Chiediamo l’aiuto di tutti i paesani e di chiunque possa darci una mano – dicono – non lasciateci soli».

