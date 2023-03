«Non vogliamo vendette ma la verità»  

BERGAMO. «Non siamo qui per cercare vendetta: quella che vogliamo è soltanto la verità». In piazza Dante, davanti alla Procura di Bergamo, si sono dati appuntamento stamani i familiari delle vittime bergamasche del Covid-19. «Tra le persone indagate ci sono anche nomi eccellenti, ma a noi questo non interessa: daranno le loro spiegazioni nelle sedi più opportune. Ognuno si difenderà, ma per noi è importante parlarne. Non vogliamo che quello che è successo qui a Bergamo tre anni fa accada ancora». Alcuni familiari - una decina in tutto quelli presenti, visto che la convocazione è avvenuta mercoledì sera, in tutta fretta, appena si è diffusa la notizia della chiusura delle indagini - stringono fra le mani le foto dei familiari scomparsi per il virus. «Con questa decisione della Procura di Bergamo - aggiungono - si è riconosciuta la dignità nostra come familiari delle vittime e soprattutto delle vittime stesse».

RIPRODUZIONE RISERVATA