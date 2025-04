«Non vogliamo posteggiare all’autoscontro» 

Auto in sosta distrutte, muri danneggiati, pericoli per l’incolumità dei pedoni: è allarme a Sestu per le corse in auto che soprattutto la notte trasformano le strade in piste. E i cittadini chiedono telecamere e più controlli.

Elisa Spiga qualche giorno fa in via Verdi, tra le 11 e le 14, ha trovato la sua auto con un danno da almeno duemila euro sulla fiancata sinistra: «È necessario avere più telecamere nelle strade – dice – Sono sempre liberi di fare ciò che vogliono. Ormai è una situazione comune quella delle auto danneggiate a Sestu, con successiva fuga da parte di chi danneggia. In troppi corrono e guidano in modo spericolato, non ho idea di cosa possa spingere una persona a correre nelle strade del paese col rischio di conseguenze molto gravi. Non è servito nemmeno il dosso, in prossimità del luogo dove era parcheggiata la mia auto, ad evitare questo danno. Purtroppo i vigili non possono fare niente, l’unica telecamera è in piazza della Musica».

Situazione che conosce bene anche Luca Mori Ubaldini, spesso rimasto bloccato con un parente disabile: «Benvenuti nel Far West, dove vige la legge del più prepotente – si sfoga - Auto parcheggiate sui marciapiedi, sulle strisce e nei divieti. Vetture ammaccate da mezzi pirata che poi si dileguano senza lasciare traccia. Ci vorrebbero più controlli, ma ciò che manca davvero sono civiltà, educazione e buonsenso. Chi subisce un danno alla propria auto spesso deve affrontare delle spese rilevanti. Servirebbero pene più severe per questi furbetti».

Il Comune

Il vicesindaco Massimiliano Bullita si dice amareggiato e annuncia un giro di vite: «Troppo spesso con grande dispiacere apprendiamo di danni cagionati a vetture parcheggiate causati da automobilisti che sfrecciano ad alta velocità o azzardano manovre dissennate. Ciò che ci scandalizza è che per far rallentare dobbiamo tempestare le strade di attraversamenti rialzati e altre misure di contenimento della velocità, spendendo decine e decine di migliaia di euro di soldi pubblici, quando esistono dei limiti di velocità e il buonsenso che dovrebbero far riflettere prima di spingere sull’acceleratore. Quanto alle telecamere si sta lavorando all’implementazione, ma anche in questo caso sarà difficile coprire ogni angolo del territorio. L’invito è a moderare la velocità, la sicurezza stradale dipende soprattutto dai nostri comportamenti alla guida».