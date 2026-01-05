«Non vogliamo più rischiare la vita» 

La morte di Roberto Basciu, il 45enne finito sotto un’auto mentre rientrava a casa in sella alla sua moto, è la goccia che ha fatto traboccare il vaso.Prima di lui, una lunga scia di sangue, giovani e adulti che hanno perso la vita, oggi ricordati a bordo strada da croci e fotografie sbiadite.

Ma nessuna morte ha scosso le coscienze e via S’Ecca S’Arrideli rimane la strada più pericolosa della campagna quartese: senza luci, senza marciapiedi, senza attraversamenti pedonali, dove si corre a folle velocità. Così adesso i residenti della zona, ma non solo, tentano l’ultima, ennesima carta: una petizione online per chiedere ancora una volta dissuasori, dossi e lampioni. A corredo esprimono il loro disappunto con una lunga lettera.

La rabbia

«Ogni giorno viviamo con la paura che possa succedere qualcosa ai nostri figli mentre vanno a prendere il pullman per la scuola – scrivono –, vivendo in una zona attraversata da una strada come via S'Ecca S’Arrideli, l’assenza di dispositivi di sicurezza come dissuasori di velocità e dossi rappresenta un pericolo costante. La situazione è aggravata dalla mancanza di adeguata illuminazione lungo la via, che la rende ancora più rischiosa soprattutto nelle ore meno luminose o in caso di maltempo». Impossibile dimenticare il 13enne Matteo Fabbrocile falciato da un’auto appena sceso dal bus qualche anno fa o, solo qualche mese fa, a settembre, la 15enne investita e che ancora sta affrontando un percorso di riabilitazione.

L’appello

«Via S'Ecca S’Arrideli», si legge ancora nella petizione, «è frequentata da tante persone he vanno e vengono e purtroppo in mancanza di ostacoli adeguati, molte auto percorrono la strada a velocità eccessiva. È fondamentale garantire la sicurezza di tutti e prevenire potenziali incidenti e tragedie». E poi l’esempio: «Secondo i dati statunitensi (perché purtroppo mancano statistiche specifiche in Italia), l'installazione di dossi può ridurre la velocità media delle vetture dal 15% al 20%, diminuendo il rischio di incidenti di circa il 40%. Garantire che le strade siano adeguatamente illuminate può ridurre la probabilità di incidenti fino al 30%». Da qui la richiesta: «Chiediamo all'amministrazione comunale di intervenire immediatamente per installare dissuasori, dossi e lampioni».

Il sindaco

La competenza della strada è però della Città Metropolitana che per ora ha in programma soltanto l’installazione di pensiline alle fermate dei bus, ma niente dossi, ne strisce, né luci. Più volte il sindaco Graziano Milia ha sollecitato un incontro per trovare soluzioni e venire a capo della situazione.

«Di certo questa strada è molto trafficata e stretta» ha detto il primo cittadino, «va messa in sicurezza. Ed è quello che chiediamo ancora una volta».

RIPRODUZIONE RISERVATA