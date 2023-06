«Non vogliamo le nuove strisce blu» 

A dare uno speciale “benvenuto” ai nuovi parcheggi a pagamento in via Brigata Sassari e via Turati ci pensa una petizione che sta raccogliendo consensi: “Noi le strisce blu, qui, non le vogliamo”. In realtà non sono ancora comparse (roba di giorni: la società vincitrice dell’appalto ha già installato i nuovi totem del ticket e le sta tracciando negli altri punti previsti in centro) ma l’aria che tira la dimostrano esercenti, residenti e fruitori dei servizi delle due vie in cui per la prima volta compariranno le soste a pagamento.

Le proteste

Dei 315 stalli complessivi, tra le novità ci saranno i 13 in via Turati e altrettanti in via Brigata Sassari. Cambierà anche la viabilità (sensi unici) e compariranno stalli liberi a spina di pesce. I malumori fioccano ed è in corso una raccolta di firme: «L’operazione del Comune desta perplessità – avverte Marco Calabrò, dell’omonimo Centro Analisi – c’erano già i parcheggi blu in via Gramsci, che senso ha questo ampliamento?». Le rimostranze emergono anche dal Centro riabilitativo convenzione Cts che chiede al Comune di revocare l’ordinanza che disciplinerà il traffico nel rione. E dai fruitori dell’ambulatorio veterinario della Asl: «Gli automobilisti – contesta Roberto Serreli, allevatore – andranno a cercare parcheggi liberi in via Croazia o Toscana e sarà un macello». I residenti di via Brigata Sassari l’hanno presa male: «Sono stati eliminati i parcheggi blu in piazza Ciusa e l’hanno trasformata quasi tutta a disco orario – analizza Massimo Gambella – ma non era necessario ricavarne proprio dalle nostre parti: sarà ancor più difficile trovare un posto». Non nasconde un presentimento Giovanni Mascia, pensionato di via Turati: «I parcheggi a pagamento sono un balzello che pure noi dovremo subire per parcheggiare vicino a casa, e scommetto che saranno in pochi ad usarli». Malumori palesi pure fra gli esercenti di piazza Marmilla: 29 stalli blu saranno infatti in piazza Montuori: «Qui il traffico è limitato - contesta Alessandro Puddu, Twin Bar - ed era sufficiente il disco orario: l’operazione mira a far cassa».

Il Comune

Considerazione cui la Giunta si oppone: «Intanto i provvedimenti erano noti da mesi e frutto di analisi - premette il vice sindaco Michele Stivaletta - inoltre il servizio a pagamento sarà solo di mattina: in via Turati e Brigata Sassari aumenteranno poi complessivamente i posti e sarà più facile trovare parcheggio». Gli altri stalli blu saranno 52 ai margini di piazza Ciusa, 46 piazza Rinascita, 42 piazza Matteotti, 15 via Nuoro, 7 via delle Poste, 11 vico Matteotti, 17 piazza San Ponziano, 25 viale Arsia, 34 via Gramsci.

