Cinque milioni e mezzo per ripagare i danni causati al territorio di Selargius. È la somma offerta da Terna per valorizzare l’agro, lì dove il progetto del Tyrrhenian link prevede la realizzazione delle due contestate stazioni elettriche nella località di Su Padru. «Non vogliamo i soldi di Terna, abbiamo già detto no all’intervento», le parole di alcuni esponenti della minoranza e condivise dal comitato cittadino presente nell’Aula di piazza Cellarium. «Qualsiasi decisione andrà presa in Consiglio comunale», ha assicurato il sindaco Gigi Concu annunciando a giorni il parere del legale sul possibile ricorso al Capo dello Stato contro il progetto.

Gli operai

Un tema caldo da mesi in città, al centro dell’ultima riunione dell’assemblea civica di Selargius con alcune comunicazioni dai banchi della minoranza. Richiesta di chiarimenti dopo la comparsa nei giorni scorsi di alcuni mezzi e operai impegnati - per conto di Terna - nelle indagini preliminari in quei terreni dell’agro oggetto di esproprio. «Il sindaco ci dica cosa sta accadendo», ha chiesto la consigliera Francesca Olla. Richiesta ribadita da una rappresentanza del comitato di cittadini seduta nel pubblico: «Vogliamo risposte».

La ricostruzione

Dopo alcuni botta e risposta, l’intervento del sindaco che ha ripercorso l’iter seguito negli ultimi mesi, seguendo le indicazioni date dal Consiglio. Partendo dall’ordine del giorno di settembre presentato dai consiglieri di minoranza che chiedeva la revisione del progetto proposto da Terna sul territorio di Selargius. Sino all’approvazione del progetto definitivo da parte di Terna, con tanto di dichiarazione di pubblica utilità finalizzata all’esproprio dei terreni interessati dall’intervento. Infine il sì in Consiglio alla nomina di un legale per un eventuale ricorso al Presidente della Repubblica, e la richiesta di affidare ad un archeologo lo studio della zona ritenuta potenzialmente archeologica. Ma c’è anche un recente incontro in videoconferenza con Terna sull’utilizzo dei fondi messi a disposizione dalla società. «L’importo ad oggi è di 5 milioni e mezzo, e io per primo non sono d’accordo», ha precisato Concu.

Il no deciso

Polemiche dall’opposizione. «Non possiamo accettare soldi da Terna, così stiamo acconsentendo alla realizzazione delle stazioni, e il Consiglio ha già detto di no», ha ribadito Dino Deiana. «Non vogliamo il Tyrrhenian link», ha aggiunto il dem Francesco Lilliu, «il sindaco faccia valere la volontà del Consiglio e dell’intera città». Sulla stessa linea Franco Camba: «Mi auguro venga rispettata la contrarietà all’intervento votata in Aula». A fine dibattito le rassicurazioni del sindaco: «La linea da seguire è sempre la stessa», ha sottolineato Concu, «nulla può essere deciso senza il coinvolgimento del Consiglio comunale e delle parti interessate».