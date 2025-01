«Non vogliamo i campi di calcio a 5» 

Gli abitanti di Fonsarda chiedono la riqualificazione dell’area comunale vicino alla chiesa San Sebastiano, tra via Della Casa e via Serra. Ci sono addirittura due proposte, una del comitato dei residenti e l'altra di un singolo cittadino, Roberto Lepori. Entrambe sono contro la realizzazione di due campi privati per il calcio a 5, come prevedeva un progetto, poi abbandonato, di un imprenditore. Contro quell’idea il comitato si è riunito più volte in assemblea nel salone parrocchiale di San Sebastiano, anche con il parroco Michele Fadda, che ha scritto due lettere all'allora sindaco Paolo Truzzu, al presidente del Consiglio comunale, ai consiglieri e al vescovo.

Il motivo della contrarietà è che i campi sportivi causerebbero «l’aumento del traffico e del rumore, tolto parcheggi e favorito la cementificazione». Il Comitato ha quindi messo nero su bianco, su dei volantini, proposte alternative da mandare al Comune insieme a una petizione. Si chiede che venga realizzata un’area verde, specificando che, nonostante la zona sia abitata per metà da anziani, non c'è una piazza. Il progetto prevede «nuovi alberi ed essenze arboree, adeguata illuminazione con telecamere, prolungamento dei camminamenti, abbattimento delle barriere architettoniche, panchine, giochi per bambini, un'area per le attività dei ragazzi e per il fitness, un campo da bocce e spazi aggregativi».

Lepori invece vorrebbe intitolare il parco a Emanuela Loi. A ciò che vuole anche il comitato, aggiungerebbe panchine colorate, un “muro del ricordo” fatto di mattonelle coi nomi di vittime della criminalità e dei femminicidi. E poi, «col consenso dei condomini di via Stampa e via Bandello e le autorizzazioni municipali, vari murales nei muri perimetrali al parco, con diversi soggetti rappresentati», spiega Lepori, «penso ai giornalisti Myriam Riccio, Giuseppe Dessì, Antonello Lai e Maria Giacobbe, ma anche figure come Michela Murgia, Aldo Scardella, Fortunato Manca e Manuela Murgia».

L’idea del parco Emanuela Loi piace alla famiglia: «D'altronde a Cagliari, dove ha studiato, non c’è ancora nulla intitolato a lei, quindi ci fa piacere», dice la sorella Claudia. Lepori attacca: «L'iniziativa del parco dedicato a Emanuela è mia, quando la proposi il Comitato la avversò. Sto raccogliendo le firme per il progetto, siamo arrivati a 700».

