Non violentò la moglie: assolto 

Era accusato di aver vessato e reso insopportabile la vita della moglie per anni e, quando già il rapporto era incrinato, di averla più volte costretta a rapporti sessuali contro il suo volere a suon di schiaffi. Per questa ragione, in primo grado, un 63enne (titolare di una società che si occupa di sicurezza) era stato condannato a 6 anni e mezzo di reclusione per maltrattamenti e violenza sessuale. Una sentenza che è stata ora ribaltata in appello, grazie agli elementi emersi nel corso della causa civile di separazione: le sorelle e altri parenti della donna hanno negato i presunti abusi.

La vicenda

La condanna dell’ex vigilantes risale a tre anni e mezzo fa, al termine di un lungo dibattimento nel quale l’imputato aveva più volte ribadito la sua innocenza, ma i giudici alla fine del processo di primo grado avevano creduto al racconto dell’ex moglie. Stando alla denuncia della donna, l’imputato avrebbe maltrattato per una decina d’anni la compagna, impedendole di lavorare e di avere un proprio stipendio, costringendola a dipendere interamente da lui per ogni spesa, e umiliandola anche per banalità. Nella querela erano evidenziate anche delle percosse e, nell’ultimo periodo di convivenza, anche una serie di episodi di violenza sessuale: la donna, di molti anni più giovane dell’imputato, nel corso dell’incidente probatorio aveva ripetuto varie volte di essere stata presa a schiaffi e bloccata per le braccia per essere costretta a rapporti sessuali contro la sua volontà. La condanna era arrivata alla fine del processo: sei anni e mezzo di reclusione, con l’imputato colpevole di tutte le contestazioni.

L’appello

Subito dopo la sentenza di primo grado, a firmare l’appello è stato l’avvocato Mario Bruso, difensore dell’imputato. Ottenendo lo scorso anno la riapertura dell’istruttoria, il legale è riuscito a far entrare nel processo di secondo grado gli atti della causa di separazione della coppia: in particolare sono emerse le testimonianze rilasciate delle stesse sorelle della presunta vittima che negavano le vessazioni e i maltrattamenti, smentendo anche l’accusa che il manager non volesse che la sua ex moglie lavorasse. La donna, infatti, prima ancora di sposarsi con l’imputato si sarebbe licenziata dall’azienda di famiglia e avrebbe ceduto le proprie quote alle sorelle, salvo poi avviare con loro un contenzioso sulla stessa società per questioni di eredità. Per la difesa del 63enne le accuse di maltrattamenti e violenza sessuale sarebbero state strumentali alla causa di separazione.

La sentenza

Nei giorni scorsi è arrivata la sentenza di secondo grado: assolto. Solo con le motivazioni sarà possibile capire se i giudici della Corte d’appello abbiano deciso di non credere alla parte offesa, oppure se abbiano utilizzato la formula dubitativa: quella che un tempo veniva chiamata l’insufficienza delle prove.

RIPRODUZIONE RISERVATA