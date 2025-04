Non violentò la figlia: finisce l’incubo per un padre 

Ha perso 15 chili in poco tempo e nelle ultime settimane ha vissuto giornate tremende. Un imprenditore olbiese di 45 anni era accusato di avere violentato ripetutamente la figlia di 4 anni e mezzo e ieri la gup del Tribunale di Tempio, Marcella Pinna lo ha assolto con la formula più ampia, perché il fatto non sussiste. L’uomo stava seguendo il processo a distanza e i suoi avvocati erano preoccupati per lui. L’imprenditore olbiese da subito ha respinto le accuse della Procura di Tempio, basate su diverse e reiterate denunce della ex moglie. Ma va anche detto che le indagini, sin dalle primissime battute, hanno fatto emergere pesanti incongruenze nel racconto della piccola presunta vittima. Le difese, gli avvocati Antonello Fadda e Franco Moretti, hanno depositato una consulenza della maggiore esperta in Italia su processi cognitivi, sui meccanismi della memoria dei testimoni e sui metodi di audizione dei minori, la docente universitaria Giuliana Mazzoni. La perizia ha rimesso in discussione l’impianto della audizione della bambina. Anche la pm Noemi Mancini ha chiesto l’assoluzione.

La difesa aveva un argomento che si è rilevato decisivo. L’avvocato Fadda, dopo le prime pesanti tensioni tra l’imprenditore e la ex compagna, aveva suggerito al suo assistito di attivare un sistema un sistema di videosorveglianza. Le immagini hanno smentito la ex dell’uomo. (a. b.)

RIPRODUZIONE RISERVATA