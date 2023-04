«Non vietiamo le bici sulla Sella» 

La preoccupazione la esprime in maniera semplice ed efficace Riccardo, 11 anni, in sella alla sua mountain bike davanti al Tempio di Astarte: «Mi dispiace molto se non si potrà più salire in bici sulla Sella del Diavolo, trovo che sia ingiusto perché quassù ci si diverte e si impara». Il concetto lo ribadisce Pierpaolo Mossoni, un “veterano” sugli sterrati tra i sentieri della Torre del Poetto, Calamosca e Sant’Elia: «La natura va sempre rispettata, giusto quindi fissare delle regole. Ma il divieto sarebbe davvero incomprensibile». L’assessore all’Urbanistica Giorgio Angius rassicura tutti: «Abbiamo già approvato i piani di gestione per i siti Natura 2000», dove sono ricompresi anche la Sella del Diavolo e gli altri, «ora faremo un piano di accessi a queste aree prevedendo che ogni passaggio, sia in bicicletta che a piedi, venga disciplinato. Il punto non è vietare l’utilizzo delle mountain bike ma evitare che chiunque salga sulla Sella del Diavolo, per esempio, sia che lo faccia a piedi o in bici, possa danneggiare l’ambiente». Da qui, dunque, un piano di regole che “limiterà” il passaggio (l’ipotesi è quella di costruire uno o due percorsi comuni per chi sale a piedi o in bici), ma niente divieti.

Gli appelli

Lo stop imposto dall’assessorato regionale all’Ambiente che ha approvato gli aggiornamenti del piano di gestione della Torre del Poetto e dell'area Monte Sant'Elia, Calamosca e Cala Fighera, vietando alle biciclette il passaggio in quei siti, apre il dibattito tra favorevoli (gli ambientalisti del gruppo di intervento giuridico che hanno presentato esposti) e contrari (i ciclisti). Accusati di essere fonte di disturbo della fauna selvatica e di danneggiamento di vegetazione, rocce e terreno, gli amanti delle due ruote tra rocce e sterrati si difendono. «Non capisco che danni possiamo fare», domanda Ignazio Boi, presidente della Società ciclistica Cagliari. «Se l’intento è quello di disciplinare gli accessi, va benissimo. Ma dire no a chi sale con le mountain bike che senso avrebbe». Nelle more, «per il 7 maggio abbiamo organizzato una gara sulla Sella, abbiamo già il nulla osta dell’Esercito, speriamo che si possa svolgere senza problemi. Noi, naturalmente, ci atterremo a quello che ci dirà il Comune», aggiunge. Maurizio Cherchi, presidente della Sardinia Bike school, spiega che i sentieri della Sella «rappresentano una “palestra” non solo per gli agonisti ma per tutti gi appassionati delle due ruote» sui percorsi di montagna. «L’erosione dei sentieri si crea anche se si va a piedi», dipende ecco perché è sbagliato demonizzare la mountain bike mentre è comprensibile fissare delle regole di “convivenza”», aggiunge.

I pareri

«Data la delicatezza di queste aree, fissare delle regole è importante», sottolinea Raffaele Onnis, presidente della commissione Ambiente, «regole che però non devono comportare divieti assoluti per la fruizione». Di avviso diverso Marcello Polastri, presidente della commissione Patrimonio e Sport: «La presenza della bici sulla Sella è diventata talmente invasiva, con episodi di prepotenza tra chi addirittura sfreccia in mountain bike, che si è reso necessario porvi un limite. Esprimo quindi un plauso all’iniziativa dell’assessorato regionale all’Ambiente per le nuove disposizioni».