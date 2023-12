«Non vestirti così oppure ti ammazzo» 

Napoli. Un inferno. Sia prima, quando erano fidanzati, ma anche dopo: dopo averlo lasciato e aver trovato il coraggio di denunciarlo per le minacce, le molestie e le prevaricazioni subite. Lui ha solo diciannove anni ed è il nipote di un boss dei Quartieri Spagnoli, a Napoli, una discendenza di cui va fiero e si vanta. Lei è una ragazza costretta a subirne la gelosia malata: «Togli i contatti dei maschi dalla rubrica e dai social. Non frequentare le amiche e non vestirti in modo vistoso. Io ti uccido, uccido tuo padre, devi stare con me», le diceva, e per essere più esplicito le spediva fotografie che lo ritraevano con in mano una pistola. Fin quando i militari lo hanno arrestato.

La relazione tra i due è sempre stata connotata da tira e molla. E anche quando lei finalmente lo ha lasciato, non si è rassegnato Roberto Antini, nipote del defunto boss Antonio Ranieri, detto Polifemo, il nonno materno, che il giovane evoca spesso e col cui nome si fa chiamare. «A chi va a ballare e incontra la mia ex... sequestratela vi do 500 euro...», scriveva su Instagram dopo il rifiuto della ragazza di andare a ballare con lui. Avvertendo, però, che «a chi solo la guarda siate pronti a una pioggia di proiettili». Insomma, una vita violenta quella di Antini, non solo a parole. Solo qualche giorno fa ha spaccato una bottiglia in testa a un negoziante che aveva rapinato. A novembre aveva aggredito anche la madre e un medico dell'Ospedale del Mare dove era stato portato per una crisi psicomotoria.

L'ex fidanzata cercava in tutti i modi di evitarlo, andava a dormire dalla sue amiche, non si recava più al lavoro, usciva solo in compagnia di qualche parente. Le minacce si sono intensificate dopo la denuncia. La ragazza più volte è stata costretta integrare la prima querela: l'ultima è del 5 dicembre. «Vai a ritirare le denunce... prendo tutta la benzina e vi incendio casa...», la minacciava di Antini. «Ma se arriva il 31 dicembre io, sull'anima del nonno, non restare a casa perchè questa casa non la tieni più...». Una situazione pericolosa che ha indotto i carabinieri a dotare la ragazza del mobil angel, il cellulare antiviolenza che la vittima è stata costretta ad azionare 4 o 5 volte.

