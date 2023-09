Non versa 44 centesimi, conto da 440 euro 

Un ritardo di dieci giorni nel pagamento che gli avrebbe comportato un aggravio di 44 centesimi di interessi si è trasformato in una richiesta di quasi 500 euro. Lo segnala, documenti alla mano, Pier Luigi Piras 56 anni, titolare di Pubblicart, un'attività di tipografia a Villacidro che si occupa anche di cartellonistica pubblicitaria.

Tutto nasce dal tributo annuale che l'azienda versa, attraverso la società incaricata per la riscossione, al Comune di San Sperate, per tre gigantografie pubblicitarie da sei metri per tre collocate all'ingresso di Conforama.

Ritardo e interessi

«L’avviso di pagamento di 1.479 euro per l'imposta comunale sulla pubblicità relativa al 2022 – spiega Piras – ci era stato recapitato pochi giorni prima della scadenza che, come avviene ogni anno, è fissata alla fine del mese di gennaio. Forse per una svista o una dimenticanza il pagamento è stato effettuato solamente il 10 febbraio, con 10 giorni di ritardo. Adesso, più di un anno dopo, ci è arrivata una comunicazione da parte della società esattrice (Step srl) dove è evidenziata la cifra di 0,44 euro, cioè 44 centesimi, di interessi che avremmo dovuto conteggiare al momento del pagamento effettuato a febbraio 2022. Solo che incredibilmente ci vengono richiesti altri 443,10 a titolo di sanzione per tardivo pagamento. Se ce l'avessero comunicato per tempo avremmo certamente effettuato il bonifico comprensivo degli interessi, invece è stato lasciato passare il termine massimo previsto per il recupero della somma per chiederci questa cifra sproporzionata».

A Villacidro, dove Pubblicart ha altri tre pannelli pubblicitari analoghi a quelli di San Sperate, è direttamente l'ufficio tributi che si occupa delle riscossioni. «Non abbiamo mai avuto nessun tipo di problema, neanche quando si sono verificati alcuni giorni di ritardo nei pagamenti», spiega Piras: «Questo semplicemente perché abbiamo a che fare con persone in carne e ossa e non con un'entità astratta che non sappiamo quale considerazione umana abbia dei cittadini contribuenti».

«Non pago»

Piras ha inviato tutta la documentazione agli uffici comunali di San Sperate, per segnalare l'accaduto e l'insostenibilità della richiesta avanzata dalla società esattrice. «Attendere il superamento dei termini per segnalare il ritardo – ha concluso Piras – lo vedo come un atto vessatorio: mi chiedo a che punto siamo arrivati e quanta poca considerazione ci sia delle persone. Non ho intenzione di cedere a questa richiesta», conclude l’imprenditore: «Non si tratta così un contribuente che per 15 anni ha sempre pagato tutto e per una volta ha commesso un errore veniale. Ne faccio una questione di principio».

