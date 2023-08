«Non vedevo l’ora di arrivare» 

Lo sbarco, le prime parole, questa mattina subito in campo. Andrea Petagna è un giocatore del Cagliari, l’ufficializzazione del prestito è stata celebrata ieri sera dalla Lega di Serie A sul sito e poco dopo anche dal Cagliari, prestito con diritto di riscatto e firma. Il suo arrivo all’aeroporto di Elmas è stato il piacevole rito che significa – per i tifosi – rafforzamento, ottimismo, soprattutto quando chi arriva è un attaccante. Alle 20.40 l’aereo da Fiumicino ha toccato terra e lui, Andrea Petagna da Trieste, un metro e 90 tutto in nero, cappellino compreso, ha detto le sue prime parole da rossoblù: «Non vedevo l’ora di cominciare, di lavorare con Ranieri e di andare via dal Monza». Pronto per giocare? «Ora mi voglio mettere a disposizione della squadra e lottare per raggiungere l’obiettivo della salvezza». Non male, come inizio. Oggi il primo allenamento “agli ordini” di Claudio Ranieri, che ne ha benedetto l’arrivo.

A Roma

Petagna non vedeva l'ora. Ieri mattina si è presentato a Villa Stuart, a Roma, per le visite mediche. Intercettato dai microfoni di Sky, aveva regalato poche parole che dicono tutto: «Sono contentissimo, forza Cagliari». Ranieri lo aspetta a braccia aperte, pronto a gettarlo nella mischia magari già a Bologna. E chi lo conosce bene, il suo ex allenatore Leonardo Semplici, non ha dubbi: «Ci sono tutte le condizioni affinché possa essere un matrimonio proficuo per tutti».

Gigante pensaci tu

Due partite, pochi tiri e, soprattutto, zero gol. La porta è troppo piccolina per il Cagliari, peggior attacco di questo avvio di stagione, insieme a Empoli e Sassuolo. Si sente, eccome, l'assenza del bomber principe della passata stagione, Lapadula, mentre Pavoletti si è dovuto fermare per un problema muscolare dopo mezz'ora contro l'Inter e Shomurodov è ancora troppo lontano dalla miglior condizione. Quando si è pensato a un attaccante, Ranieri ha puntato deciso proprio su Petagna: fisico imponente (190 centimetri), esperienza di Serie A (222 partite) e quella voglia di rivalsa (5 gol lo scorso anno) che caratterizza tanti dei neorossoblù arrivati alla corte di Re Claudio. C'era un ostacolo, l'ingaggio da oltre 2 milioni, fuori dai parametri del Cagliari. Ci hanno pensato il Monza, che ha garantito il pagamento di parte dello stipendio del giocatore, e lo stesso Petagna, che in caso di riscatto a fine stagione ha già dato il parere favorevole a una riduzione.

L'uomo giusto

Petagna è stato il suo allenatore alla Spal: «Se un allenatore come Ranieri ha puntato su di lui per completare la squadra, un motivo c'è. Credo che sarà matrimonio molto proficuo per tutti». Proprio con Semplici in panchina, Petagna ha vissuto la sua annata più prolifica, 16 reti nel 2018-19. «Con lui abbiamo fatto un lavoro specifico», ricorda il tecnico toscano, «per portarlo a giocare più vicino alla porta, con lo scopo di sfruttare maggiormente le sue caratteristiche fisiche e tecniche. I suoi gol hanno fatto la differenza». Semplici scommette sul bomber: «Ha bisogno di giocare, di sentire la fiducia per potersi esprimere al meglio e dare un contributo importante». L'uomo giusto per integrarsi con tutti, anche con Shomurodov: «Eldor predilige la profondità e quindi si sposa bene con le caratteristiche di Petagna. E in panchina c'è l’allenatore giusto per consentire loro di essere valorizzati al meglio».

RIPRODUZIONE RISERVATA