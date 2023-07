Non vedenti nel Giardino sonoro di Sciola 

«Andare al Giardino sonoro di Pinuccio Sciola? Per noi non vedenti è stata un'esperienza incredibile». A raccontarlo sono i protagonisti dell'iniziativa che ha permesso a una trentina di non vedenti di toccare con mano le opere esposte nel Giardino. «Contrariamente», ha raccontato Maurizio Porcelli, dell'istituto Maurizio Falqui. «a quanto si pensa, questi ragazzi non hanno limiti. Hanno una disabilità, certo, ma ne hanno saputo fare virtù». Entusiasti gli stessi protagonisti, come testimoniano Simona Trudu e Mariangela Argiolas: «Le pietre sono incredibili: la capacità di cantare, di emettere un suono le rende uniche. Sono opere incredibili che si possono percepire con altri sensi oltre la vista».

Soddisfazione anche da Maria Sciola, direttrice artistica del Giardino: «Babbo ha creato opere capaci di parlare tutte le lingue del mondo, un’opera che riesce a essere interattiva e accessibile anche senza l’ausilio della tecnologia».

