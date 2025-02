Non vedente multata sull’autobus 

Multata dai controllori dell’Arst perché aveva il biglietto sbagliato per quella corsa. Peccato però che si è trattato di un malinteso dal momento che la passeggera è una donna non vedente originaria di Seneghe. L’episodio è accaduto ieri e ha fatto molto clamore, con una dura presa di posizione dell’Unione italiana ciechi intervenuta a sostegno della donna.

La storia

Il fatto è accaduto ieri quando la donna è salita sul pullman diretto a Milis, dove vive la sorella. Una volta a bordo dell’autobus lo spiacevole imprevisto come racconta il presidente dell’Unione italiana ciechi Leonardo Nurra: «La signora, nostra socia, aveva con sè il biglietto ma non si è accorta se il ticket era per il trasporto urbano o l’extraurbano – spiega - Salita sul mezzo, dopo aver mostrato il biglietto all’autista, si è seduta normalmente». Arrivata a Milis, ecco l’epilogo a sorpresa: i controllori dell’Arst, in una verifica di routine, hanno accertato che il biglietto utilizzato era quello previsto per un altro tipo di corsa e così è scattata la multa per la passeggera. Una sanzione amministrativa pari a 52 euro e un grande amaro in bocca per quanto accaduto.

L’esposto

L’Unione italiana ciechi è pronta a presentare ricorso perché si è trattato di un malinteso: «La donna ha spiegato di avere i biglietti a casa ma ha preso quello errato perché non vede bene – sostengono dall’associazione - solo che la giustificazione non è stata accolta dai controllori, che non hanno nemmeno voluto vedere la tessera della nostra associata. Avrebbero potuto farle pagare semplicemente il biglietto extraurbano senza l’umiliazione della multa» incalzano. Il fatto è stato messo a verbale, un atto che l’Unione ciechi è pronta a contestare formalmente: «Occorre una maggiore sensibilità nei confronti delle persone fragili come i non vedenti, è indispensabile per la salvaguardia della propria autonomia» conclude il presidente.

Le reazioni

La sindaca Albina Mereu si dice molto amareggiata per quanto capitato ieri: «Se venisse accertato che la signora ha ragione si tratterebbe di una sgradevole vicenda che non rispetta la fragilità di alcuni utenti del servizio pubblico – sostiene – Ritengo che, pur nel rispetto delle regole, sia fondamentale adottare buonsenso e attenzione nei confronti delle persone con disabilità. Un episodio che necessita di chiarezza immediata affinché sia sempre tutelato il diritto alla mobilità in condizioni di pari dignità per tutti».

RIPRODUZIONE RISERVATA