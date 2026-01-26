«Non vado in pensione, resto con i miei pazienti» 

Mohammad Hossein Mojtehadi ci ripensa e ritira le dimissioni: non andrà più in pensione e starà con i suoi pazienti. «Dopo oltre trent’anni al servizio della comunità, vedendo crescere le persone, curandole, coltivando rapporti umani, non potevo girarmi dall’altra parte. Il minimo che potessi fare è questo. Ho detto alla Asl che rimango». Poche parole, ma di forte impatto, quelle del 68enne di originere iraniana, medico di medicina generale in servizio a Guspini. Solo poche settimane fa la notizia del suo pensionamento aveva gettato la cittadina nel panico per l’ennesimo camice bianco che sarebbe venuto a mancare in un territorio già duramente colpito dalla carenza di medici di famiglia. Anche la Asl del Medio Campidano era corsa ai ripari pubblicando un bando per la ricerca di un sostituto. Il bando, scaduto ieri, che comunque è andato deserto.

I pazienti

I suoi 1.650 pazienti possono ora tirare un sospiro di sollievo. Qualche giorno fa, infatti, la notizia del suo ripensamento era già nell’aria: nel suo stato WhatsApp era comparso un messaggio semplice ma eloquente: «Cari pazienti, vi comunico che non andrò in pensione». A quel punto il medico ha formalmente chiesto alla Asl la revoca delle dimissioni per pensionamento. «Alla luce della cronica carenza di medici di famiglia non posso rimanere indifferente alle svariate segnalazioni di forte apprensione ricevute dai miei pazienti, espresse anche dal Comune di Guspini e riprese dalla stampa. Proseguirò, fino all’individuazione di un nuovo medico titolare, la mia attività». Mojtehadi aggiunge una riflessione che va oltre l’aspetto professionale: «Il medico è anche questo: umano. Non solo una persona che prescrive farmaci e cura i malati. Con i pazienti si crea un rapporto di confidenza». Una scelta che non ha lasciato indifferente l’azienda sanitaria, che ha concesso il proprio nulla osta, esprimendo «gratitudine per la sensibilità dimostrata e per l’impegno professionale costantemente profuso».

Il Comune

L’assessore ai Servizi sociali, Alberto Lisci, esprime un «profondo e sentito ringraziamento» al dottor Mojtehadi per la scelta di restare in servizio. «Questa decisione non solo è un atto di grande professionalità, ma una vera lezione di etica e senso civico che dimostra il legame profondo tra un medico e la sua comunità». Lisci sottolinea, tuttavia, che la scelta del medico non può essere l’unica risposta ai problemi della sanità locale e «che servono soluzioni per garantire la continuità assistenziale nel tempo».Dalla minoranza, Simona Cogoni si dice «colpita positivamente dal senso di responsabilità e dalla grande generosità dimostrata dal medico verso i cittadini» e chiede azioni concrete e incisive, dagli enti locali fino al governo».

