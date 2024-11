Non va a scuola da due mesi 

Ha frequentato le medie per qualche giorno, all’inizio dell’anno scolastico. Poi è sparito dalla classe: non si è mai presentato a scuola per tutto il mese di ottobre e per metà novembre. Assenze ingiustificate, secondo i docenti. La dirigente scolastica dell’istituto comprensivo di Villasimius, che segue anche la succursale di Castiadas, ha segnalato il fatto ai carabinieri. I militari dell’Arma hanno denunciato i genitori del dodicenne per inosservanza dell'obbligo di istruzione: la scuola è un obbligo per gli under 16 anni, oltre che un diritto.

Le indagini dei carabinieri dovranno stabilire i motivi che hanno portato il ragazzino a disertare i banchi scolastici. Una malattia? O un profondo disagio familiare? Scenderanno in campo anche il tribunale dei minori e i servizi sociali del Comune di residenza per aiutare la famiglia evidentemente in difficoltà.

Il provveditore

La notizia ha colto di sorpresa il direttore dell'Ufficio scolastico regionale Francesco Feliziani: «È il primo caso in Sardegna a noi arrivato, non è un problema dell’isola l’abbandono dei bambini prima dei sedici anni, l’età in cui è obbligatoria la frequenza a scuola. Il sistema di controllo in genere funziona fin dalla verifica anagrafica delle iscrizioni anno per anno. In questo caso grazie alla tempestività della segnalazione della preside dell’istituto scolastico di Villasimius».

Le reazioni

Il parroco della località turistica, don Gianni, che segue anche la comunità di Castiadas, esprime la sua preoccupazione: «Potrebbe essere un bambino di Villasimius o di Castiadas, ma non importa collocarlo in un istituto piuttosto che in un altro. Occorre adoperarsi per aiutare la famiglia. In parrocchia seguiamo diversi ragazzi che abbandonano gli studi dopo aver compiuto i sedici anni: le scuole superiori sono lontane, questo è un ostacolo».

Anche i sindaci di Villasimius e Castiadas, Gianluca Dessì ed Eugenio Murgioni, non erano a conoscenza della situazione di questa famiglia e della denuncia di carabinieri. «Ma siamo pronti ad aiutare genitori e dodicenne, i ragazzini rappresentano il presente e il futuro della nostra società».

