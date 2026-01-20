Non una sola malattia ma un gruppo d’infezioni 

Quali conseguenze dall’infezione?

Lo streptococco non causa una sola malattia, ma un gruppo di infezioni diverse per sede e gravità. La forma più comune è la faringotonsillite, con febbre, mal di gola intenso e linfonodi dolenti. Alcuni ceppi possono provocare infezioni cutanee come impetigine ed erisipela, caratterizzate da arrossamento, dolore e gonfiore. Più di rado lo streptococco è responsabile di polmoniti, con febbre alta e difficoltà respiratoria, o di meningiti, poco frequenti ma potenzialmente gravi. In casi eccezionali può causare infezioni con sepsi. La diagnosi clinica, supportata da test microbiologici, consente di impostare una terapia antibiotica mirata, efficace nella maggior parte dei casi.