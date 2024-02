«Non uccidete Ignazio un’altra volta» 

«Quel che ha detto il sindaco è falso. Non abbiamo mai chiesto un centesimo per la morte di mio marito». Lucia Murgia è infuriata. Mercoledì sera nell’aula del Consiglio comunale, Federico Sollai – nello spiegare le ragioni della chiusura di Villaservice e dei 42 licenziamenti – ha tirato in ballo i debiti della società partecipata dall’amministrazione, elencando tra questi 1,2 milioni di euro per un presunto risarcimento chiesto dalla famiglia di Ignazio Sessini, l’operaio morto a 56 anni nel tritarifiuti della discarica di Villacidro. «Non uccidete Ignazio una seconda volta. Chiedo alla politica che eviti di strumentalizzare certe situazioni per cercare inutili giustificazioni ai licenziamenti degli operai».

Chi l’ha avvisata di quel che accadeva in Aula?

«I colleghi di mio marito. Erano amareggiati perché ancora una volta non avevano risolto nulla, poi mi hanno riferito la storia del risarcimento. Sono corsa a cercare il video su internet. Volevo vederlo con i miei occhi».

Cosa ha provato guardandolo?

«Mamma mia, non lo so spiegare. Non capisco come il nome di Ignazio possa essere tirato in ballo per dare una giustificazione al licenziamento dei suoi colleghi. Dopo tanto silenzio, lo hanno nominato così, come fosse uno slogan. Non è giusto. Il punto però è dire la verità».

Quale?

«Non abbiamo mai chiesto un euro, quel che abbiamo fatto è stato inviare una diffida, un atto dovuto, in cui si parla di risarcimento».

Avete indicato la cifra di 1,2 milioni?

«Assolutamente no. È una cifra senza senso. Non è vero. Tra l’altro, se una richiesta ci sarà potrà essere fatta solo dopo il processo penale che ancora non è neppure iniziato».

Si aspettava tempi più veloci?

«Ci speravo. Per me tutto quello che conta è avere un foglio con i nomi dei colpevoli per le negligenze che hanno ucciso Ignazio. Lo devo a mia figlia».

Perché?

«Voglio poterle dare almeno questo, un foglio in cui ci sia scritto che suo padre è un martire del lavoro, perché questo è stato: l’hanno mandato a morire, da solo, di notte, in quel posto».

Quanto è arrabbiata da uno a dieci?

«Dieci».

Il sindaco l’ha chiamata?

«È venuto a trovarmi per scusarsi».

Cosa le ha detto?

«Che si è trattato di una leggerezza».

Qualcuno le ha espresso solidarietà?

«Sì, i colleghi di mio marito e anche il liquidatore della Villaservice Francesco Salaris che mi ha assicurato di non aver mai fornito quelle cifre al Comune».

Lei ha scritto una lettera.

«Sì, ai dipendenti della Villaservice. Mi è sembrato doveroso farlo».

Qualcuno aveva creduto alla storia del risarcimento?

«No, nessuno. Ma non volevo ci fossero dubbi su questa vicenda e poi mi sembrava giusto esprimere la nostra vicinanza per il momento che stanno affrontando».

Cosa ha scritto?

«Che siamo preoccupati per la situazione loro e delle loro famiglie. Ho ribadito con forza che la memoria di Ignazio potrà vivere solo se riusciranno a salvaguardare il loro posto di lavoro».

A Sollai cosa vuole dire?

«Di riflettere prima di usare il nome di mio marito. Non vorrei facessero ricadesse su di lui la colpa del fallimento della società in cui ha lavorato e per la quale ha perso la vita. Sarebbe come ucciderlo una seconda volta».

