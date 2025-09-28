Non tutti i ko vengono per nuocere 

Piedi per terra e testa all’obiettivo, la salvezza, sempre quella. Non tutte le sconfitte vengono per nuocere e questa con l’Inter può aiutare, magari, ad avere un quadro più chiaro e lucido sulla reale geografia del torneo. E a conservare il giusto equilibrio in vista, tra l’altro, di un ottobre particolarmente insidioso e già indicativo, tra la trasferta di Udine domenica prossima, la sfida in casa col Bologna, lo scontro diretto di Verona, quindi quello in casa col Sassuolo. Se l’Inter è sul pezzo (come lo era sabato alla Domus) è di un altro livello rispetto al Cagliari, che pure - per una serie di circostanze, compresi un pizzico di fortuna e l’eccessivo egocentrismo nerazzurro sotto porta - è rimasto in partita sino al raddoppio di Esposito jr. E chissà quale piega avrebbe poi preso la serata se il colpo di testa di Folorunsho che si è stampato sul palo fosse finito una manciata di centimetri un po’ più a sinistra. L’episodio che avrebbe potuto cambiare la gara e al quale si aggrappa Pisacane per ripartire a testa alta.

Errori fatali

Troppa Inter per il Cagliari, la premessa inequivocabile. Sembrava addirittura che nascondesse il pallone, la squadra di Chivu. Arrivava in area con una facilità impressionante e il più delle volte non dava ai centrocampisti rossoblù nemmeno il tempo di pensare. Lo strapotere del Biscione ha subito messo in discussione la strategia scelta da Pisacane, prudente ma non troppo, con la difesa a tre (o meglio, a cinque) e il doppio mediano con Deiola e Adopo evidentemente in difficoltà, spesso spaesati, senza un regista di riferimento sino a quando l’allenatore ha smosso le acque per poi inserire Prati - non a caso - al posto di Belotti. Sul piano organizzativo e complessivo, la squadra rossoblù - oggettivamente - poteva fare poco di più. Così aveva preparato la partita e così ha provato - per quanto possibile - a portarla avanti sperando nelle concessioni dell’avversario, poche o nulla. In questi casi la differenza la fanno i dettagli, oltre allo spirito di sacrificio e alla buona sorte, e nelle situazioni cruciali del match gli errori individuali hanno pesato e influito nel risultato finale. Da Obert sul gol di Lautaro a Luperto sul raddoppio di Pio, Adopo in entrambe le occasioni è stato troppo morbido concedendo il cross. Sono i dettagli che hanno deciso Cagliari-Inter, di fatto, al netto dei due pali colpiti anche dai nerazzurri, dalle occasioni non sfruttate al meglio da Thuram e dal divario tecnico, a tratti disarmante.

Nel percorso

È stato bello provarci e persino pensare di poter competere con l’Inter, o chi per lei. È giusto pensare sempre in grande senza, però, mai perdere di vista il senso della realtà e l’obiettivo primario, appunto. Sette punti sono comunque un buon bilancio dopo le prime cinque giornate e permettono di attutire il colpo senza lasciare ammaccature nel morale. Serve ora un buon piano di ripartenza, senza Belotti ma con la compattezza di un gruppo vero che anche nella difficoltà più estrema l’altro ieri, praticamente con le spalle al muro, non si è sgretolato e ha provato comunque a reagire. Ora testa all’Udinese. Il vero esame di maturità per il Cagliari di Pisacane.

