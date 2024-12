Non truffò il padre invalido: assolta la figlia  

Assoluzione con formula piena: per non aver commesso il fatto. Il sigillo è arrivato dalla Corte d’Appello di Cagliari. Per Egle Manca, 66 anni, contadina di Decimoputzu, è la fine di un incubo, cominciato nel 2013 quando due suoi familiari l’hanno accusata di aver gestito in maniera truffaldina, in qualità di amministratrice di sostegno, le finanze del padre Antonio Pietro, titolare di una bella azienda agricola, nel giro di breve tempo a costretto a una sedie a rotelle, diventato invalido. Accuse di peculato, truffa e falso, in pieno accordo con un altro fratello, Adolivo, 63 anni, e la badante rumena 46 enne Elena Baloj. Nell’inchiesta era finito anche un assessore comunale di Decimoputzu, Edoardo Pibia, 54 anni, accusato di aver sottoscritto l’aumento di stipendio della badante rimborsato poi dalla Regione attraverso il Municipio.

Le sentenze

Mentre Adolivo Manca, la badante rumena e l’assessore Pibia erano stati assolti in primo grado dai giudici del Tribunale di Cagliari, Egle Manca invece è stata condannata a un anno e dieci mesi di reclusione. Difesa dall’avvocata Anna Lisa Collu, la contadina di Decimoputzu ha sempre rifiutato la prescrizione, convinta da una assoluta certezza: quella di avere sempre agito per il bene dell’amato genitore nel frattempo purtroppo scomparso.

È stata la Corte d’Appello a smontare la condanna in primo grado accogliendo in toto la richiesta dell’avvocata Anna Lisa Collu. La Guardia di Finanza, che per conto del pubblico ministero Giangiacomo Pilia aveva svolto le indagini, aveva puntato il dito contro alcune spese sostenute da Egle Manca per conto del padre malato. In particolare sull'acquisto di 35 bombole di gas (fattura di oltre mille euro), per due pedicure, sull’acquisto di giornali e riviste e su alcune multe inflitte a Egle Manca quando era alla guida dell’auto del padre ormai allettato.

La difesa

Il lavoro della difesa ha potuto dimostrare che Egle Manca ha sempre utilizzato i soldi per il bene nel padre. La grande quantità di bombole di gas acquistate, secondo l’avvocata Collu, si spiega con il fatto che Antonio Pietro Manca viveva accudito da due figli e dalla badante in un grande casolare difficile da riscaldare, e quindi le stufe erano sparse un po’ dappertutto, ma in particolare nell’ampio soggiorno dove era stato trasferito il letto dell’anziano disabile. Le pedicure? Quelle due fatture da 12 euro rilasciate in un giorno e contestate dalla Finanza si spiegherebbero nel rapporto costante tra estetista e malato: non tutte le volte la callista rilasciava la ricevuta, quel giorno ne aveva firmato due, una delle quali relativa a un trattamento effettuato qualche giorno prima. I giornali poi venivano letti al padre malato nel corso della giornata, e le multe erano state prese mentre Egle Manca stava sbrigando commissioni per conto del genitore. Nessuna truffa neanche per l’aumento dello stipendio della badante, da 900 a 1500 euro al mese, necessario per garantire una maggiore assistenza durante la giornata. Tutto in regola. Da qui l’assoluzione.

