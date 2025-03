«Non troviamo addetti specializzati» 

«Il lavoro c’è ma mancano gli addetti specializzati». Comincia così l’amara riflessione di Confartigianato Sardegna che lancia l’allarme sul difficile reclutamento. «Nell’Isola siamo sotto di 7.500 buste paga». Il presidente Giacomo Meloni dice: «Nelle aziende della nostra Isola ci sono tante opportunità di occupazione, anche adeguatamente retribuite per realizzare il proprio talento. Ma non riusciamo a fare assunzioni perché mancano le figure professionali adeguate. Pensiamo per questo che la scuola debba essere avvicinata al mondo del lavoro”.

Il quadro

Stando ai numeri dell’associazione, «nel 2024 gli artigiani sardi hanno programmato l’assunzione di 16.230 addetti, ma ne hanno trovati solo 8.720, con una difficoltà di reperimento che è arrivata al 53,7%. Ovvero il 3% in più rispetto al 2023, anno in cui si arrivò al 50,7%». Non solo: «Gli ingressi al lavoro offerti dalle imprese artigiane rappresentano il 10,2% di tutte le assunzioni previste nell’Isola».

Il documento

Il miraggio degli addetti specializzati è scritto in un dossier curato dall’Ufficio studi di Confartigianato imprese Sardegna, «sui dati Excelsior 2023-2024». Infatti: prendendo a riferimento tutti i settori economici, la difficoltà ad assumere personale «si ferma al 45,8% se si analizza l’intero panorama regionale», a prescindere dalla grandezza delle aziende; si sale invece al 46,4% se si prendono in considerazione tutte le micro e piccole imprese (Mpi)». Mettendo a confronto i numeri, risulta che «per le aziende artigiane il dato sul reclutamento è maggiore del 7,9% rispetto alla totalità delle attività produttive sarde, ed è maggiore

del 7,3% in rapporto alle Mpi».

Il presidente

«I dati confermano quanto la mancanza di addetti specializzati stia diventando un grosso problema», rimarca Meloni. A seguire una sottolineatura-invito: «Nel frattempo il 21,4% dei giovani tra i 15 e 29 anni non cerca lavoro, non studia e non si forma, sono i cosiddetti Neet, un assurdo spreco di risorse umane. Di questo passo, ci giochiamo il futuro del Made in Sardegna e Made in Italy. Bisogna insegnare ai giovani che è importante acquisire competenze specifiche- Serve una nuova politica economica sull’alternanza scuola-lavoro e sull’apprendistato duale (un misto di istruzione e formazione), perché professionalizzante».

