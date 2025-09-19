«Non trasformiamo il centro storico in una tavola calda» 

Di certo ora c’è l’imbarazzo della scelta. Sono fiorite le insegne su strada e i siti web. A Cagliari l’elenco dei ristoranti e dei locali che offrono da mangiare con posti a sedere si è esteso a dismisura. Forse oltre ogni previsione. «I dati sul settore della ristorazione a Cagliari vanno letti con attenzione: se da un lato si registrano oltre 500 nuovi posti di lavoro in un anno, dall’altro non mancano i locali che chiudono, segno di una realtà dinamica ma anche fragile», sottolinea Giusppe Farris, consigliere di CiviCa2024. «Il centro storico è stato trasformato in una grande tavola calda, e questo è accaduto perché negli ultimi 15 anni le amministrazioni comunali hanno di fatto rinunciato a governare il territorio. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: intere porzioni della città sottratte ai residenti e consegnate a un turismo “mordi e fuggi” che consuma senza restituire valore duraturo. La concentrazione dei locali nel centro poteva essere una ricchezza, ma senza programmazione è diventata un problema. Sarebbero servite misure specifiche, a partire dalla raccolta dei rifiuti, per gestire meglio l’impatto di questa trasformazione e rendere la crescita sostenibile per chi vive in quei quartieri». ( ma. mad. )

