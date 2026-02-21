«Non trasferite il direttore della Asl» 

«No al trasferimento del direttore generale della Asl del Sulcis Iglesiente». Organizzazioni sindacali e sindaci scendono in campo per sostenere Paolo Cannas. Le recenti notizie sulla possibile revisione degli incarichi nelle aziende sanitarie regionali hanno allarmato Cgil, Cisl , Uil e Fials «Il nostro territorio proviene da un periodo prolungato privo della figura del direttore generale, condizione che ha determinato ulteriori rallentamenti nei processi decisionali e organizzativi, aggravando una situazione già estremamente complessa. Proprio per questo, la recente nomina rappresenta un elemento essenziale di stabilità che non può essere rimesso in discussione dopo poche settimane», si legge in un documento diffuso dalle sigle sindacali.

Il direttore

Paolo Cannas secondo i sindacati «ha già avviato un confronto diretto con le problematiche del territorio, operando in uno dei contesti più delicati dell’intero sistema sanitario regionale. Interrompere oggi questo percorso significherebbe compromettere la necessaria azione di rilancio. La Asl del Sulcis Iglesiente non può essere considerata una semplice casella utile a chiuderne altre all’interno di equilibri complessivi. Si tratta di una realtà che, per la gravità delle proprie condizioni e per le caratteristiche socio-sanitarie del territorio, merita un’attenzione specifica, scelte coerenti e una guida stabile e pienamente operativa».

La richiesta

«Ribadiamo la netta contrarietà a qualsiasi ipotesi di avvicendamento e si chiede che venga garantita la continuità della direzione aziendale, condizione indispensabile per affrontare una situazione che non consente ulteriori fasi di instabilità». Dello stesso tenore anche le affermazioni dei 23 sindaci del Sulcis Iglesiente. «La continua alternanza nelle nomine dei vertici aziendali sta generando incertezza e rallentamenti in un momento particolarmente delicato per il nostro sistema sanitario territoriale – si legge in un comunicato dei sindaci –. Dopo diversi avvicendamenti, il territorio aveva finalmente ritrovato una condizione di stabilità con la nomina del direttore generale, che si è immediatamente reso disponibile ad affrontare le numerose criticità della sanità del Sulcis Iglesiente. Inoltre, dopo anni di attesa, si sta finalmente procedendo alla costituzione della Commissione sanitaria territoriale, passaggio fondamentale per rafforzare la governance locale e programmare in modo efficace gli interventi necessari». (f. p.)

