«Non toccate gli agenti di commercio» 

Da Fnaarc Confcommercio Sud Sardegna arriva pieno sostegno alla posizione della Federazione nazionale degli agenti e rappresentanti di commercio, dopo le notizie dei giorni scorsi di un tentativo di eliminare le figure di intermediazione commerciale nella filiera della grande distribuzione al Sud. Lo ritiene «grave e strumentale», in quanto «non rientra in un fisiologico confronto economico, ma punta a delegittimare una categoria professionale strategica per il sistema produttivo italiano e per quello sardo».

Agenti e rappresentanti di commercio in Italia sono oltre 210mila, con un contributo del 30% al Pil nazionale. «Non è un’innovazione del modello distributivo, ma una scorciatoia che rischia di produrre effetti devastanti», dice Giuliano Cadoni, presidente Fnaarc Sud Sardegna. «Eliminare gli agenti di commercio significa indebolire le aziende, ridurre il presidio dei mercati e compromettere la competitività delle imprese. In Sardegna il ruolo è ancor più centrale: garantiscono un presidio costante del territorio, trasferiscono informazioni fondamentali alle imprese, costruiscono relazioni durature coi clienti e accompagnano le aziende nella lettura dei mercati locali».

