«Non temo la scissione ma l’esodo dal Pd» 

«Non ho paura delle scissioni ma dell’esodo silenzioso degli iscritti». Paola De Micheli evoca, da Sassari (prima di raggiungere anche Cagliari, dove in serata ha presentato il suo libro “Concretamente. Prima le persone” insieme all’ex rettrice Maria Del Zompo), il peggiore degli spettri per il Pd: sparire. Per invertire la rotta, e riportare i dem allo stato solido, l’ex ministra dei Trasporti nel governo Conte II, si è lanciata nella corsa alla segreteria del Nazareno. «Non mi arrendo al declino del partito - grida la manager piacentina - voglio combattere». Uno slancio battagliero per sfatare l’ombra della sconfitta, visto che gli altri candidati – Stefano Bonaccini, Elly Schlein e Gianni Cuperlo – sembrano in vantaggio. Già in cima a una montagna di preferenze, secondo l’impressione generale, e pronti a correre l’ultimo miglio dell’agone democrat.

La battaglia

La distanza però si può colmare, per De Micheli, battendo pancia a terra la penisola nel confronto con gli interlocutori naturali, i sostenitori cittadini. «Voi - scandisce rivolgendosi agli iscritti del Pd sassarese - non decidete più nulla. E con gli altri non cambierà nulla». Le sue parole riflettono l’umor nero dei tesserati. «Noi gente di periferia - afferma una signora presente all’incontro promosso dalle Donne democratiche di Sorso - vogliamo contare di più. Altrimenti attenzione al fantasma francese». Tornano gli spiriti e le paure, di divisioni e tracolli, modello oltralpe. «Ci hanno lasciati soli - lamenta un militante di Porto Torres - serviamo solo alle elezioni». Paola De Micheli promette allora un cambio di passo se verrà eletta. Imponendosi magari, come ha fatto sbloccando a suo tempo i lavori della Sassari-Alghero, bypassando la Soprintendenza. «Ho soppiantato Franceschini», sussurra riferendosi all’ex ministro della Cultura, compagno Pd. «Riformerò il partito - promette poi - proverò a riscrivere lo statuto dei lavoratori e accompagnerò la Sardegna alle Regionali con un percorso partecipato». Consentendo cioè agli iscritti di scegliere chi candidare senza decisioni calate dall’alto, proiettate dalle segrete stanze. «Perché nel Pd da tempo - accusa - abbiamo un grave problema di democrazia interna». Causa, secondo lei, dell’evaporazione di migliaia di attivisti e della sconfitta cocente alle ultime Politiche.

Partito ingessato

«Al Nazareno - sbotta - si stupiscono del risultato, ma se ormai non abbiamo più un principio vitale!». Pd ingessato, “burocratizzato”, affetto, ironizza l’ex titolare del dicastero di Villa Patrizi, «da un’ansia di prestazione da maschi, che vogliono sempre vincere». E invece si perdono per strada gli ultimi, le politiche salariali e il focus, ad esempio, sulla formazione rivolta a tutti. «Io vengo dalla povertà assoluta - ricorda - Ho potuto permettermi un paio di scarpe nuove a 18 anni. E se sono arrivata fino a qui, ministra, deputata, dirigente d’azienda, lo devo alla scuola pubblica».