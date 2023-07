«Non ho paura di una commissione d’inchiesta sul Covid, al limite sono le Regioni, quasi tutte in mano al centrodestra, a doversi preoccupare di come è stata gestita la pandemia» a livello locale. Sono le parole affidate a Facebook dell’ex premier Giuseppe Conte davanti all’ipotesi di un’organismo che faccia luce sulle strategie adottate davanti all’ondata di Covid. I leader del M5S tira in ballo anche i «renziani, sodali del centrodestra».