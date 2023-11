«Non tagliate la scuola sarda» 

No al Piano di dimensionamento scolastico: lo ribadivano a gran voce sindacati e lavoratori della scuola, docenti e non solo, con un presidio ieri mattina sotto il Consiglio Regionale, in concomitanza con la convocazione dell’assemblea regionale della scuola.

Proteste e striscioni

Erano alcune centinaia i manifestanti, per contestare il piano che prevede la cancellazione di 42 autonomie scolastiche su 270 istituti. A organizzare il sit-in sono state Flc Cgil, Cisl Scuola, Snals Confsal e Fgu Gilda Unams (ma non Uil, che ritiene che il provvedimento debba essere bloccato a Roma e non in Regione). Una protesta decisa tra fischi, bandiere e striscioni, con circa un’ora e mezza di interventi fra le 11,30 e le 13 e la richiesta di non mettere in atto il cambiamento preventivato per il mondo della scuola.

«Confronto negato»

«Abbiamo deciso», afferma dal presidio Emanuela Valurta, segretaria regionale Flc Cgil, «di fare quest’assemblea regionale contro il dimensionamento scolastico. Abbiamo già chiesto un confronto con la Regione, ma finora ci è stato negato. Siamo stati convocati il 24 ottobre alla Commissione Cultura e Istruzione, ma quel giorno il gruppo di maggioranza non si è presentato e nessuno ci ha ricevuto perché non c’era il numero legale. Il presidente del Consiglio Regionale Michele Pais prima ci aveva risposto positivamente, dandoci appuntamento l’8 novembre, poi il 7 ci ha comunicato che per lavori in Aula non avrebbero potuto riceverci».

La proposta Anci

I sindacati hanno annunciato che il presidente della Regione Christian Solinas riceverà gli insegnanti la prossima settimana, ma finché non ci saranno sviluppi concreti la protesta non cesserà. «Per noi sindacati è importante il confronto con la classe politica - prosegue Valurta – La situazione in Sardegna è nota: per l’anno scolastico 2024-2025 verrebbero tagliate 42 autonomie scolastiche, significherebbe un impoverimento dell’offerta formativa, che dal punto di vista culturale colpirebbe le zone più fragili dell’Isola. Senza nemmeno tenere conto delle sue peculiarità, non prese in considerazione». Il mese scorso l’Anci Sardegna aveva presentato una proposta di legge che prevede una dotazione finanziaria di 30 milioni fra il 2024 e il 2026, superando il taglio delle autonomie.

Pari diritti

Fausto Durante, segretario Cgil Sardegna, ribadisce: «Il mondo della scuola e della Sardegna si è fermato per protestare contro il dimensionamento scolastico, contro i tagli e il ridimensionamento della scuola pubblica, contro il Consiglio Regionale che non si è opposto al Tar rispetto alle decisioni del governo. La scuola pubblica ha bisogno di investimenti e di rilancio e che sia ribadito il carattere laico, pubblico e aperto dell’istruzione». L’assessore Biancareddu si è detto stupito della protesta (numerosi i fischi durante il presidio quando si è accennata la questione), anticipando che chiederà una proroga del dimensionamento dal 30 novembre al 31 dicembre per approfondire. «Chiudere le scuole nell’Isola significa non garantire ai nostri bambini e ragazzi lo stesso diritto allo studio di quelli nelle altre regioni: non possiamo permetterlo, ecco perché siamo qui», conclude Valurta.

