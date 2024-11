«Non svenderemo la nostra terra» 

Inviata

Codrongianos. Piove appena a Saccargia. E per pochissimo. Ma quel tanto che basta per far sembrare l’acqua una benedizione, nella sera in cui contro i signori del vento – e contro «la politica che non ferma nulla» – si leggono stralci di “Laudato si’”, l’enciclica di Bergoglio sull’ambiente. Sulla «terra ferita», come questo lembo di Sardegna che si specchia nella bicromia della basilica, celeberrima, se non fosse che dietro, a non troppa distanza, il parco eolico di Nulvi-Ploaghe ha incassato il via libera per il repowering. Le turbine saranno nuove e più potenti. Ventisette torri, 121,5 megawatt di potenza. «Inaccettabile, non svendiamo la Sardegna», si ripete.

L’allestimento

Si compone dalle quattro e mezzo del pomeriggio lo scenario della protesta. Man mano che il sole scompare nella tasca dell’orizzonte, i lumicini vengono accesi. Ci sono candele e piccoli ceri. Nel sagrato è tutto giallo. Giacche pesanti e sciarpe proteggono corpo e voce. La robustezza della lotta si può misurare anche dagli abiti. Il coro “Città di Ozieri” intona un canto di prova. Intanto arrivano le indicazioni su come cingere, formando una catena umana, tutta Saccargia. Quasi a proteggerla, usando anche drappi blu, in modo che non ci siano interruzioni nell’abbraccio.

Si comincia

Manca qualche minuto alle 19 quando a Saccargia il respiro delle emozioni si fa intenso. “Deus ti salvet Maria” è il brano voluto, scelto, desiderato. La liturgia della Sardegna da tutelare, un’invocazione. E poi l’identità del “No potho reposare”. Le pale tolgono il sonno e il riposo. L’ombra dell’Isola sotto una nuova occupazione è tenacemente contrastata. La suggestione è un misto di silenzio e musica iconica. In ballo ci sono difesa e sofferenza.

La linea

Difficile conteggiare, con un colpo d’occhio, quante donne ci siano di preciso. Ma arrivano da tutta la Sardegna. Bartola, 68 anni, è partita da Silanus. «Questo progetto dietro Saccargia è uno scempio. Non si può restare a casa, dobbiamo difenderla la Sardegna». Alessandra Bua, 43 anni, di Pattada, manco la considera l’intermediazione della politica. «C’è da combattere per la nostra terra e tocca a noi. Dobbiamo farci sentire. Io dico che nulla è ancora perso. Ma bisogna partecipare». Antonella, 35 anni, è arrivata da Valledoria: «Sono qui perché è fondamentale far capire a tutti la gravità del problema».

I messaggi

Giampaolo Ledda, 60 anni, ha raggiunto Saccargia da Siligo. «È un dovere manifestare contro la colonizzazione energetica. Stanno devastando la nostra terra, voglio dare il mio contributo a questa battaglia». Il buio impedisce di vedere i volti, le facce, le espressioni. Ma basta sentire le voci per capire l’autenticità della partecipazione. Inscalfibile. Quasi stoica. Di certo resiliente. Emilio Demuro, 50 anni, a Isili fa parte del Comitato Sarcidano: «Se dopo tutte le azioni pacifiche e democratiche, i decisori politici non ci hanno ascoltato, vorrà dire che ci uniremo ancora di più. Ma non arretriamo. Anzi. In questo luogo simbolo della spiritualità, siamo venuti a manifestare l’attaccamento alla nostra terra. Da qui prendiamo nuova linfa per le prossime battaglie».

Rete Pratobello

C’è spazio anche per le lacrime a Saccargia. Come quelle di Rosi Tocco, che ogni giorno lotta a Uta e dà una mano dove serve. «La protesta non si fa sui social, serve esserci, la presenza è più che mai necessaria». Si muove così la Rete Pratobello. Che ha pure la voce di Davide Fadda, del Presidio permanente al porto di Oristano: «Ciascuno di noi deve spiegare la portata del disastro a cui la Sardegna sta andando incontro», dice quasi alla fine. Quando la cera dei lumicini si è quasi consumata e l’erba si è fatta scivolosa per l’umidità. Miriam Farina, 65 anni, si prepara a fare ritorno ad Alghero. Anna Maria Nieddu, 41 anni, a Sassari: «Non possiamo sopportare che la Sardegna venga trattata cosi». Battaglie ce ne saranno altre. Resistere è una scelta di vita.

