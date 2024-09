Non stuprò la compagna: assolto dopo 13 anni 

Non aveva maltrattato la compagna né l’ha mai violentata. Ci sono voluti tredici anni e sette processi per far cadere definitivamente le accuse nei confronti di un 45enne, finito nei guai dopo la denuncia presentata dalla convivente. In un primo momento l’aveva accusato di essere uno stalker e di averla maltrattata, poi nel corso dell’istruttoria – dopo alcuni anni – aveva anche riferito al Giudice di essere stata violentata. Così, dopo essere finito sotto processo per atti persecutori e maltrattamenti, si era visto rinviato a giudizio anche con l’accusa di violenza sessuale.

Il primo processo

In Tribunale il primo processo si era chiuso con un’assoluzione pronunciata della giudice Alessandra Angioni, ma poi la Corte d’appello aveva ribaltato la sentenza con una condanna a un anno e 8 mesi. In realtà, come poi emerso in Cassazione, i giudici di secondo grado avevano riformato la decisione semplicemente dando una diversa interpretazione ai racconti della parte offesa e di alcuni testimoni, senza rinforzare la motivazione con ulteriori elementi, come previsto dal Codice e dalla relativa giurisprudenza. Insomma, gli stessi elementi che per la giudice del Tribunale erano ragione di assoluzione, per quelli dell’appello valevano la condanna. Da qui l’annullamento della Cassazione nel procedimento sullo stalking e sui maltrattamenti che, nel frattempo, si era prescritto.

La violenza sessuale

Nel frattempo, però, in fase di istruttoria dibattimentale, la donna aveva riferito al giudice e agli inquirenti anche un presunto abuso sessuale avvenuto tra il 25 e il 31 dicembre del 2011. Da qui l’apertura di un nuovo fascicolo per stupro supportato anche dalle dichiarazioni di esperti di un consultorio diocesano. In questo secondo procedimento penale il 45enne era stato condannato a 3 anni e 4 mesi di reclusione e la pena era stata confermata anche in appello. Anche in questo caso, però, la Cassazione ha sollevato dubbi, annullando la sentenza, chiarendo che i giudici di secondo grado si fossero limitati a confermare la condanna senza dar conto dei motivi dell’impugnazione. Annullata la decisione, il procedimento è tornato in Corte d’appello. Nel nuovo dibattimento i difensori, Patrizio Rovelli e Michela Teti, hanno depositato l’esito di indagini difensive dimostrando che la coppia avesse trascorso in serenità, d’amore e d’accordo, la festa di capodanno del 2012, senza traccia di maltrattamenti e violenze. Da qui l’assoluzione dall’accusa di stupro: «Perché il fatto non sussiste». Finita l’odissea, dopo oltre 13 anni e mezzo, il 45enne chiederà allo Stato un risarcimento sia per la irragionevole durata del processo che per l’ingiusta sottoposizione a processo.

