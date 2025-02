Non stuprò la 19enne in spiaggia 

Avrebbe percepito il consenso, non avendo elementi per ipotizzare invece il dissenso della giovane ad un rapporto sessuale. Per questa ragione Fanel Tanasa, 37enne di Villaputzu, è stato assolto ieri mattina dall’accusa di stupro ai danni di una 19enne. Al termine del processo con il rito abbreviato, il giudice del Tribunale di Cagliari, Giorgio Altieri, ha accolto una delle richieste del difensore, l’avvocata Manuela Mereu, facendo cadere l’accusa con la quale il macellaio era stato arrestato l’estate scorsa.

L’arresto

Stando alla ricostruzione dei carabinieri, l’imputato (di origini romene ma da oltre 15 anni residente a Villaputzu) si sarebbe intrattenuto con la ragazza in un bar del paese, convincendola poi a spostarsi in una spiaggia di Porto Corallo. Prima avrebbe tentato alcuni approcci sessuali con baci e palpeggiamenti, poi ci sarebbe stato un vero e proprio rapporto, con la 19enne che – a suo dire – gli avrebbe espressamente detto che non desiderava andare oltre. A dare l’allarme, a quanto pare, sarebbe stata un’amica della giovane che da Roma, informata dell’accaduto, avrebbe chiamato il 112 e avvisato i carabiniere della Compagnia di San Vito. Individuato il 36enne e portato in caserma, la pm ne aveva disposto l’arresto dopo la querela della ragazza e la conferma della violenza. Convalidati gli atti era finito ai domiciliari.

Il processo

Il processo si è chiuso ieri mattina davanti al giudice Altieri che ha ricostruito nel dettaglio i fatti. Dopo aver sentito la vittima e aver esaminato il suo telefonino, compresi i messaggi con l’amica romana che aveva dato l’allarme, l’avvocata Manuela Mereu aveva negato con forza che ci potesse essere stata una violenza, ribadendo che il rapporto fosse consenziente. Di diverso avviso il pubblico ministero che aveva sollecitato la condanna a due anni e mezzo, così come la parte civile che, che ritenevano entrambi provato lo stupro.

La sentenza

Il Tribunale, dopo la camera di consiglio, si è poi convinto che i fatti non siano andati esattamente come descritti dall’accusa. Dai comportamenti della ragazza e dal periodo trascorso al bar, l’imputato potrebbe aver agito percependo il consenso da parte della 19enne al rapporto sessuale, non avendo elementi da cui desumere il suo dissenso. Mancherebbe dunque la consapevolezza del dolo.

