«Non sto bene» Il Papa non legge  ma fa un giro in auto 

CITTÀ DEL VATICANO. Il Papa ha annullato il viaggio a Dubai ma prova a mantenere l’agenda degli appuntamenti in Vaticano. Ieri ha tenuto l’udienza generale nell’Aula Paolo VI: è presente ma parla il meno possibile perché la voce è flebile e molto affaticata. Lo dice lui stesso alle settemila persone che sono nell’Aula Nervi: «Ancora non sto bene, con questa gripe», “influenza” in spagnolo, e «la voce non è bella». Cede quindi i testi preparati ad un collaboratore della Segreteria di Stato. «Le condizioni del Santo Padre sono stazionarie, non ha febbre, ma permane l’infiammazione polmonare associata a difficoltà respiratoria. Continua la terapia antibiotica», ha riferito in serata la sala stampa vaticana.

Eppure il Papa ieri si è concesso un fuoriprogramma: al termine dell’udienza generale è uscito dal Vaticano e a bordo di una Fiat 500 L blu ha compiuto un giro di piazza San Pietro. La sua presenza è stata notata da alcuni turisti, che lo hanno salutato con cenni del braccio. Francesco, seduto davanti, non è sceso dall’auto ma ha fatto un giro attorno al piccolo cantiere dell’albero e del presepe che sono in fase di allestimento. È arrivato dall’Arco delle campane e dopo una decina di minuti ha fatto rientro all’interno delle mura leonine. Nell’udienza aveva deciso di farsi aiutare da un collaboratore per la lettura dei testi. Ma ha ripreso lui la parola per rinnovare il suo accorato appello per la pace in Medio Oriente, in Ucraina e in tutti i Paesi colpiti dai conflitti. «Auspico che prosegua la tregua in corso a Gaza, affinché siano rilasciati tutti gli ostaggi e sia ancora consentito l’accesso ai necessari aiuti umanitari», chiede il Papa chiedendo «pace, per favore, pace». Francesco ha incontrato anche la squadra del Celtic. «Scusate, con questo raffreddore non posso parlare troppo, ma sto meglio di ieri», ha detto ai calciatori scozzesi facendo un riferimento scherzoso al loro “latte”, forse il whisky: «Un po’ va bene».

