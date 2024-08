«Non state fermando l’assalto» 

Due ore e mezzo di faccia a faccia, con i Comitati anti-speculazione energetica che hanno imputato alla Giunta una sfilza di responsabilità. Dal 6,2 gigawatt di potenza installabile «imposta da Roma e accettata senza obiezioni» alle «mani libere lasciate ai grandi progettisti dell'eolico che possono ampliare gli impianti esistenti con una semplice richiesta». È finita che l'assessore all’Urbanistica, Francesco Spanedda, ha provato a contenere polemiche e malumori aprendo alla legge di iniziativa popolare: «Sia complementare al nostro lavoro. Le posizioni dei Comitati e quelle della Giunta presentano alcuni elementi di convergenza, come la tutela del paesaggio e del territorio e l’attenzione al consumo di suolo».

Posizioni distanti

Dunque, i sostenitori di Pratobello 24, gli oppositori alla nuova servitù energetica e la Regione si sono seduti allo stesso tavolo per la prima volta. Al momento, di concreto, non c’è nulla sull’eventualità di una lotta comune. E Spanedda stesso non l’ha nascosto: «La politica è chiamata a svolgere una funzione diversa rispetto ai Comitati». Tradotto: sulle rinnovabili, con l'eolico in testa, non ci sarà l’apertura di alcuna «vertenza con lo Stato», come suggerito dai sostenitori di Pratobello 24. La Giunta tiene la barra dritta sulla legge per le aree idonee, seguendo le indicazioni del decreto Pichetto Fratin firmato a giugno. Quello che «trasformerà la Sardegna in una terra da distruggere». Accanto a Spanedda c’è il titolare all’Agricoltura, Gian Franco Satta. La presidente Todde ha mandato i suoi, a cominciare dal capo di gabinetto Luca Caschili. Contestate le assessore Maria Elena Motzo (Affari generali) e Ilaria Portas (Cultura). Con la prima che ha detto: «Non possiamo morire di fonti fossili». La seconda: «Da Sulcitana lotto contro le servitù militari e i poli industriali».

Il j’accuse

Il verbo di Pratobello 24 lo introduce il sindaco di Orgosolo, Pasquale Mereu: «La Giunta si sarebbe dovuta ribellare ai 6,2 gigawatt decisi da Roma. Bisogna far valere i poteri previsti dallo Statuto, alla lettera F dell’articolo 3, esercitando il diritto all’autodeterminazione in materia urbanistica. Al decreto di Pichetto Fratin si deve rispondere in un unico modo: l’intera Sardegna va dichiarata area non idonea». Gli fa eco Giuliano Urgeghe, uno dei delegati dei Comitati anti-speculazione: «La quota dei 6,2 gigawatt è stata decisa in assenza di criteri noti, un riparto irragionevole. Se si fosse seguita l’indicazione europea di installare gli impianti solo nelle aree già impermeabilizzate, la soglia sarda si sarebbe dovuta fermare a 2,5». Ha chiarito Antonio Muscas, altro delegato: «Il decreto Draghi dava alle Regioni 180 giorni di tempo per definire la mappa delle aree idonee. Sono passati tre anni, nei quali si è compiuta la devastazione con gli oltre 800 progetti presentati nell’Isola».

Botta e risposta

L’avvocato Michele Zuddas, rivolgendosi a Spanedda e Satta, ha posto «un problema politico: ha senso lavorare a una legge sulle aree idonee, prevista per l’inizio di gennaio, quando ce n’è una di iniziativa popolare? Todde la faccia sua prima del 16 settembre». E poi: «La Giunta dica che quei 6,2 gigawatt sono la quota massima installabile e lavori per ridurla a 2,5». Marco Pau (Su entu nostu) ha rimproverato alla governatrice «l’assenza di informazioni sui progetti non fermati dalla moratoria e il mancato sostegno alle comunità energetiche in termini di impegno sul potenziamento delle reti elettriche». Contro la Regione anche Emilio Demuro (Pratobello 24), Luigi Salis (Stop devastazione Oristano), Laura Cadeddu (Ades) e Luisa Mereu (Comitato Guspini). In chiusura, Spanedda ha ribadito tre elementi: «Anche noi siamo contro la speculazione. Vogliamo evitare il consumo di territorio e tutelare le proprietà dei cittadini riconoscendo come aree idonee le terre pubbliche».

