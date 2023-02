«Non sprecate soldi pubblici, pensiamo noi alla continuità»  

«Credetemi: voi non avete bisogno degli oneri di servizio pubblico per volare verso Roma e Milano. Sono soldi buttati». La continuità territoriale secondo Eddie Wilson non ha frequenze obbligatorie, tariffe massime o contributi pubblici: per l’amministratore delegato di Ryanair il ponte aereo tra la Sardegna e i principali scali italiani dovrebbe essere affidato al libero mercato: «Anche io vengo da un’isola. L’Irlanda. Ci abitano poco più di quattro milioni di persone. So bene quanto sono importanti i collegamenti: quando ero giovane si poteva andare in Inghilterra solo con il traghetto», dice per rafforzare la sua tesi. Wilson ha sostituito quattro anni fa Michael O’Leary alla guida della prima compagnia – per numero di passeggeri trasportati – d’Italia e della Sardegna. Fattura quasi 5 milioni all’anno ma al polso ha uno smartwatch da poche decine di euro. Unico vezzo: al posto dell’auto aziendale ha un Boeing 737, col quale è atterrato ieri mattina a Cagliari.

L’Isola ha bisogno di certezze nei collegamenti aerei: ecco perché le regole sono stabilite dalla Regione.

«Io non penso che gli oneri di servizio pubblico siano la strada giusta per darvi le garanzie che chiedete: solitamente vengono utilizzati nelle piccole regioni, la Sardegna è grande. Ryanair è in grado di assicurare 130 voli alla settimana verso Ciampino e Orio al Serio: senza tutti i limiti che ci sono noi potremmo programmarne molti di più».

La Regione spenderà per la continuità territoriale circa 19 milioni per il prossimo anno.

«Soldi sprecati. Questo sistema è stato pensato per sostenere aziende poco efficienti che cercano soldi pubblici. Voi avete bisogno di stringere una partnership una compagnia aerea, può essere Ryanair o un’altra, che sviluppi il vostro traffico aereo in estate e inverno. Avete visto cosa è successo in Sicilia?».