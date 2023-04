«Non spostate i vecchi ficus, sono a rischio» 

Minoranza di nuovo all’attacco sul restyling dell'incrocio tra via del Redentore e via Giulio Cesare. Un’interpellanza del gruppo Pauli Monserrato-La svolta chiede che l’area venga riqualificata senza toccare gli alberi.

«Servono ulteriori studi e perizie, come richiesto per legge e stabilito da sentenze del Consiglio di Stato per operazioni come l'espianto di alberi. La perizia dell’agronomo incaricato non basta», si legge nell’interpellanza. Andrea Zucca, Valentina Picciau e Ivano Argiolas sostengono che l’espianto «non sia supportato da uno studio generale sulla viabilità che giustifichi la rotatoria come unica soluzione». Il rischio, dicono, è che i ficus «non sopravvivano al trapianto in altro luogo». E accusano la Giunta di «non rispettare la direttiva europea del 2020 sulla piantumazione di nuovi alberi entro il 2030 anche in aree urbane, periurbane e nei corridoi infrastrutturali. Non siamo al corrente di come verranno usati i soldi del Pnrr dati dall’Europa ai Comuni della Città metropolitana per il verde. Cittadini e commercianti della zona sono preoccupati che venga compromesso un luogo storico».

Interviene anche la consigliera Pd Francesca Congiu: «Il sindaco crede che la rotonda sia la soluzione al traffico? Dimostreremo che c'è un errore di valutazione. Eventuali aumenti di costo durante i lavori o contenziosi graverebbero finanziariamente sul Comune. Ho fatto diverse richieste di accesso agli atti senza trovare uno studio sul traffico dove verrà fatta la rotonda. I soldi dovrebbero essere usati per opere indispensabili, come gli scivoli presso le scale dei giardinetti di via del Redentore».

