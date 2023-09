Non splende Luna Rossa  

Quarta in classifica con tre regate fatte quasi sempre in recupero, dopo delle partenze poco grintose, dovute forse alla poca esperienza sull’AC40. Le belle rimonte fatte testimoniano però la solidità dell’equipaggio che non ha nulla da invidiare a nessuno. Questo, per il team italiano, l’esito della prima delle World Series che a Vilanova i la Geltru hanno messo di fronte i detentori dell’America’s Cup e i team sfidanti.

La giornata

Dopo pioggia e poco vento, finalmente nella terza e ultima giornata, gli AC40 hanno mostrato, a tratti, quanto possano essere spettacolari le loro regate, con un piccolo assaggio della loro potenzialità. Il comitato organizzatore ha dovuto fare gli straordinari per recuperare le prove perse, a causa dell’acquazzone del primo giorno: al programma originale ha aggiunto tre regate di flotta, prima del match race finale. Un vento iniziale di circa dieci nodi ha fatto volare le sei barche sul campo di regata, regalando uno spettacolo incredibile. Americani e neozelandesi hanno subito preso in mano le redini, facendo capire chi ha la maggior padronanza del mezzo. Emirates Team New Zealand, American Magic e gli svizzeri di Alinghi si sono allenati per mesi con due AC40 a testa, proprio per capirne bene i trucchi. Logico quindi vederli più esperti in acqua. Alla finale accedono i kiwi e gli statunitensi ma, dopo una prima partenza, il vento è continuato a calare, quindi fine dei giochi e la classifica valida è rimasta quella delle regate di flotta con il podio formato nell’ordine da American Magic, Emirates Team New Zealand e i francesi di Orient Express, gli ultimi arrivati in Coppa e grande rivelazione.

Il commento

Max Sirena, skipper di Luna Rossa, taglia corto: «Il nostro obbiettivo è vincere la Coppa e queste regate, fatte con barche diverse da quelle che useremo nelle gare ufficiali, ci sottraggono tempo prezioso alla nostra preparazione». Le regate preliminari hanno dato agli appassionati ulteriori elementi di discussione. vedere barche nate per volare, dislocare lente sull’acqua non appena il vento cala sotto i 7 nodi, per qualcuno è motivo di suspense in più, per qualcun altro è come vedere una Formula 1 impantanata nel fango. Prossimo appuntamento a Jeddah a fine novembre.

