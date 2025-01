Non spesi i ristori per il Covid 

Il Comune di San Sperate restituirà allo Stato una somma di più di 30mila euro, risorse ottenute come ristoro per il Covid non utilizzate entro il termine del 31 dicembre 2022. I fondi, destinati inizialmente al sostegno delle attività commerciali colpite dalle chiusure obbligatorie o da altre restrizioni durante la pandemia, erano stati impegnati e spettava ai commercianti ottenerli presentando specifiche richieste. Avrebbero inciso sulla Tari. Ma come mai non sono stati usati? Erano fondi extra o semplicemente in molti non sono riusciti ad accedervi?

I fondi

Nello specifico si parla di 31mila euro di fondi per la Tari, un avanzo di bilancio vincolato già dal 2023 e quindi non utilizzabile liberamente dal Comune, proprio perché erano fondi erogati come contributo straordinario per mitigare gli effetti economici della pandemia. La restituzione è prevista da un decreto del ministero dell'Interno del 19 giugno 2024 e avverrà tramite trattenute annuali di 7.847,25 euro sul fondo di solidarietà comunale, dal 2024 al 2027.

«Innanzitutto non si tratta di fondi del Comune, non c’e nessuna perdita», specifica l’attuale assessora al Bilancio, Ilaria Pili, «semplicemente all’epoca erano stati stanziati dallo Stato fondi in eccesso rispetto al fabbisogno delle attività nel Comune, suddivise per tipologia. Faccio un esempio: magari erano stati calcolati un tot medio di alberghi per paese. A San Sperate ne abbiamo solo uno, gli altri soldi erano di fatto in più».

L’iter

Recuperare le cifre specifiche relative ai fondi originariamente stanziati è complesso, specie delle a cavallo delle vacanze festive natalizie in cui la macchina burocratica si ferma. «Io all’epoca non ero nemmeno sindaco», ricorda Fabrizio Madeddu, «ma ricordo che al livello ministeriale, regionale e comunale, erano tanti, tantissimi gli aiuti stanziati, compresi quelli ai commercianti».

Enrico Collu, che il periodo della pandemia lo ha vissuto proprio da primo cittadino, ricorda anche i problemi. «Tante lamentele arrivavano a proposito della troppa burocrazia per ottenere questi fondi. Molti commercianti, giustamente, non abituati a dover fare dei rendiconti specifici per lo Stato, si ritrovavano in difficoltà. Per altro in un momento di difficoltà ulteriore, visto che molti dovevano chiudere. Le istanze che mi erano pervenute erano tantissime, e io (ma anche altri sindaci) avevamo denunciato più volte che in un momento di emergenza la burocrazia sarebbe stata da snellire, e invece era più complicata del solito».

Intanto rimane il fatto che i soldi destinati ai commercianti, alla fine i commercianti non li vedranno.

