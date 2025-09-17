Non spacciava marijuana, 67enne assolto  

Nessuna attività di spaccio né alcuna irregolarità da parte di Giuseppe Mastinu, 67enne commerciante di Macomer. E sentenza completamente ribaltata in Appello rispetto a quella di primo grado. «Assolto perché il fatto non sussiste» hanno sentenziato ieri i giudici di Cagliari chiudendo una vicenda iniziata quattro anni fa quando il commerciante era stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio per 170 grammi di marijuana. Anche durante il processo in primo grado, era emersa la lieve entità ma la giudice Silvia Palmas nel luglio 2023 aveva condannato Mastinu a 4 mesi e a 700 euro di multa. La sentenza di primo grado era stata subito impugnata dalla difesa, con l’avvocato Luciano Rubatu che in Appello ha ribadito le motivazioni già sostenute in Tribunale. E così ieri i giudici della Corte d’Appello hanno riformato la sentenza della giudice Palmas, assolvendo nel merito Giuseppe Mastinu. ( v.p. )

RIPRODUZIONE RISERVATA