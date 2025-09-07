«Non sottovalutiamo Israele» 

Roma. Nelle qualificazioni al Mondiale del 2026 c’é Israele sulla strada dell’Italia. Si gioca oggi (20.45) in Ungheria, a Debrecen, campo casalingo della formazione selezionata da Ran Ben Shimon a causa della situazione di conflitto che tormenta il Medioriente. Gli azzurri ci arrivano rigenerati dal largo successo (5-0) contro l’Estonia, a Bergamo, che ha “bagnato” come meglio non era lecito sperare la prima panchina da ct di Gennaro Gattuso.

La classifica

Nel Gruppo I l’Italia al momento é terza con sei punti, tre in meno di Israele, ma una partita in meno. Vietato sbagliare, quindi, contro la squadra di Ben Shimon, vittoriosa tre volte su quattro e battuta solo dalla Norvegia (2-4 lo scorso marzo) che guida il girone. Lo sa bene Gattuso, che alla vigilia del match ha chiesto ai suoi concentrazione e umiltà. «Spiace aver beccato» Israele, ha ammesso “Ringhio”, «perché è una squadra che gioca bene e che ci può mettere in difficoltà». Nell’esaminare la partita che attende l’Italia inevitabile parlare della crisi umanitaria che travolge gli abitanti di Gaza: «Lo sappiamo tutti: fa male vedere quello che sta succedendo, persone e bambini che perdono la vita, più di questo non voglio dire. Siamo qui per fare la partita e rispettare il nostro lavoro. C’è tanto rispetto e tanto dolore». Tornando al pallone, Gattuso ha invitato la sua Italia a ripartire «dalle certezze che abbiamo» e a non snobbare Israele, che «ti può far male in transizione» perché «hanno giocatori brevilinei».

Cambia tutto

Il ct si spetta un’altra partita rispetto a quella con l'Estonia. «Sono due squadre diverse. L’Estonia è molto fisica, loro sono di qualità, di transizione». Ed a sostegno del suo monito ha sottolineato un dato: «Nelle ultime sette hanno fatto sei vittorie e un ko, e con la Norvegia non meritavano di perdere. Hanno questa dote, ti possono far male in transizione. Non sarà facile e serve portare rispetto». Sulla possibilità di apportare cambiamenti rispetto alla formazione che ha battuto 5-0 l’Estonia, Gattuso non si é sbilanciato: «Vedremo, ripartendo dalle nostre certezze, dall’intensità, dal voler fare la partita, dal giocare nella loro metà campo. Ma facciamo attenzione in transizione. La chiave sarà questa». Il modulo a due punte ha dato buoni risultati, ma Gattuso é rimasto prudente: Kean e Retegui insieme «possono funzionare, ma si tratta di cercare equilibrio. Sono due giocatori che legano e ci danno profondità», però «affronteremo una partita totalmente diversa, proprio per le caratteristica delle due squadre». Ecco le probabili formazioni:

Italia (4-3-3) : 1 Donnarumma, 22 Di Lorenzo, 5 Calafiori, 21 Bastoni, 3 Dimarco, 18 Barella, 5 Locatelli, 8 Tonali, 7 Orsolini, 14 Kean, 10 Zaccagni. Ct Gattuso.

Israele (3-4-2-1) : 1 Peretz, 3 Revivo, 2 Dasa, 12 Lemkin, 5 Nachmias, 10 Solomon, 8 D.Peretz, 15 E.Peretz, 11 Gloukh, 20 Biton, 9 Baribo. Ct Ben Shimon.

Arbitro : Vincic (Slo).

