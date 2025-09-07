VaiOnline
La Nazionale.
08 settembre 2025 alle 00:35

«Non sottovalutiamo Israele» 

Gattuso avverte i suoi e pensa di cambiare qualcosa in attacco» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Roma. Nelle qualificazioni al Mondiale del 2026 c’é Israele sulla strada dell’Italia. Si gioca oggi (20.45) in Ungheria, a Debrecen, campo casalingo della formazione selezionata da Ran Ben Shimon a causa della situazione di conflitto che tormenta il Medioriente. Gli azzurri ci arrivano rigenerati dal largo successo (5-0) contro l’Estonia, a Bergamo, che ha “bagnato” come meglio non era lecito sperare la prima panchina da ct di Gennaro Gattuso.

La classifica

Nel Gruppo I l’Italia al momento é terza con sei punti, tre in meno di Israele, ma una partita in meno. Vietato sbagliare, quindi, contro la squadra di Ben Shimon, vittoriosa tre volte su quattro e battuta solo dalla Norvegia (2-4 lo scorso marzo) che guida il girone. Lo sa bene Gattuso, che alla vigilia del match ha chiesto ai suoi concentrazione e umiltà. «Spiace aver beccato» Israele, ha ammesso “Ringhio”, «perché è una squadra che gioca bene e che ci può mettere in difficoltà». Nell’esaminare la partita che attende l’Italia inevitabile parlare della crisi umanitaria che travolge gli abitanti di Gaza: «Lo sappiamo tutti: fa male vedere quello che sta succedendo, persone e bambini che perdono la vita, più di questo non voglio dire. Siamo qui per fare la partita e rispettare il nostro lavoro. C’è tanto rispetto e tanto dolore». Tornando al pallone, Gattuso ha invitato la sua Italia a ripartire «dalle certezze che abbiamo» e a non snobbare Israele, che «ti può far male in transizione» perché «hanno giocatori brevilinei».

Cambia tutto

Il ct si spetta un’altra partita rispetto a quella con l'Estonia. «Sono due squadre diverse. L’Estonia è molto fisica, loro sono di qualità, di transizione». Ed a sostegno del suo monito ha sottolineato un dato: «Nelle ultime sette hanno fatto sei vittorie e un ko, e con la Norvegia non meritavano di perdere. Hanno questa dote, ti possono far male in transizione. Non sarà facile e serve portare rispetto». Sulla possibilità di apportare cambiamenti rispetto alla formazione che ha battuto 5-0 l’Estonia, Gattuso non si é sbilanciato: «Vedremo, ripartendo dalle nostre certezze, dall’intensità, dal voler fare la partita, dal giocare nella loro metà campo. Ma facciamo attenzione in transizione. La chiave sarà questa». Il modulo a due punte ha dato buoni risultati, ma Gattuso é rimasto prudente: Kean e Retegui insieme «possono funzionare, ma si tratta di cercare equilibrio. Sono due giocatori che legano e ci danno profondità», però «affronteremo una partita totalmente diversa, proprio per le caratteristica delle due squadre». Ecco le probabili formazioni:

Italia (4-3-3) : 1 Donnarumma, 22 Di Lorenzo, 5 Calafiori, 21 Bastoni, 3 Dimarco, 18 Barella, 5 Locatelli, 8 Tonali, 7 Orsolini, 14 Kean, 10 Zaccagni. Ct Gattuso.

Israele (3-4-2-1) : 1 Peretz, 3 Revivo, 2 Dasa, 12 Lemkin, 5 Nachmias, 10 Solomon, 8 D.Peretz, 15 E.Peretz, 11 Gloukh, 20 Biton, 9 Baribo. Ct Ben Shimon.

Arbitro : Vincic (Slo).

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Volley.

Italia sul tetto del mondo, Orro nella storia

La palleggiatrice di Narbolia migliore giocatrice del torneo: «Ancora non ci credo» 
Energia

«Il caso eolico sul tavolo di Giorgia Meloni»

I sindaci anti-speculazione bussano a Palazzo Chigi: «La premier ci deve ascoltare» 
Alessandra Carta
I conflitti

Pioggia di droni devasta Kiev L’ira di Trump: sanzionerò Mosca

Un neonato fra le quattro vittime, colpita la sede del Governo 
Regione

Campo largo, con Lai verso un nuovo patto di legislatura

Pd, il 19 l’elezione del nuovo segretario Il M5S intavola le prime trattative  
Vaticano

Acutis e Frassati, primi santi di Leone

Grande folla alla canonizzazione dei due giovanissimi italiani 