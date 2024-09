«Non sottovalutare le nuove varianti» 

«Sebbene il rischio per la popolazione europea, e quindi della Sardegna, rimanga molto basso, nella Repubblica democratica del Congo, dall’inizio del 2024, sono stati segnalati più di 11.000 casi sospetti di Mpox circa 450 decessi», spiega il dottor Ferdinando Coghe, direttore del Laboratorio analisi del Policlinico Duilio Casula dell’Aou di Cagliari.

«Inoltre, l’emergere in questo continente di una nuova variante del virus, il cosidetto Mpox di clade 1, crea qualche preoccupazione in più, perché la nuova variante causa una malattia più grave e una maggiore mortalità rispetto al clade 2 che nell’agosto del 2022 fu riscontrato, per la prima ed unica volta, anche su cinque pazienti residenti nella nostra Isola, tutti maschi e di età compresa tra 25 e i 45 anni. In quello stesso anno in Italia sono stati confermati 1.056 casi di Mpox, deiquali 262 dopo viaggi in altri continenti».

«Il caso di clade 1 recentemente segnalato dalle autorità sanitarie svedesi, primo caso rilevato fuori dal Continente africano», prosegue Coghe, «ha riguardato un cittadino europeo che si sarebbe infettato durante un viaggio in una regione dell’Africa attualmente interessata da un’importante epidemia di Mpox clade 1. I due tipi di Mpox possono diffondersi per contatto diretto con animali selvatici infetti, contatto stretto con persona infetta (compreso il contatto intimo o sessuale), interazioni faccia a faccia prolungate (come parlare o respirare) e attraverso il contatto con materiali contaminati».

«Per evitare il contagio», raccomanda il medico, «bisogna ridurre al minimo il contatto pelle a pelle, tipico di alcune feste o di eventi di massa, e, in caso di viaggi in zone endemiche, evitare i contatti con persone di cui non si conosce lo stato di salute».

Un suggerimento pratico per il potenziale turista sardo che legge queste righe: è opportuno sapere che prima del viaggio è consigliato consultare il proprio medico curante sull’opportunità di fare il vaccino ed eventualmente affrontare il colloquio con i medici di Malattie infettive della Asl. Infine, il lavaggio delle mani, anche nel caso di Mpox, è uno dei modi migliori per proteggere sé stessi, i familiari e i possibili contatti.