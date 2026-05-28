«Non sono un robot, non vedevo via d’uscita» 

Parigi. «Può succedere: nessuno è un robot, nessuno è fatto per non sbagliare mai. È andata cosi, poi vediamo». Sono le parole a caldo di Jannik Sinner, dopo il malore durante la partita contro Cerundolo e la clamorosa fine del suo Roland Garros. «Non avevo energie, non ho visto via d’uscita: di norma non mi succede, ma non potevo fare di più. A metà terzo set mi è arrivata una botta e non sono riuscito a uscirne». Sinner ha riferito di essere stato male dalla notte prima della partita ed esclude il caldo dalle cause: «Era caldo ma non come in Australia, non è stato per quello». Sul futuro, oltre a escludere altri tornei prima di Wimbledon per recuperare: «Vedrò col team qual è la cosa migliore da fare, devo fare i controlli per capire cosa è successo al mio corpo. Credo mi faccia bene fermarmi: ho giocato tanto in questi due mesi e mezzo».

Il crollo di ieri è l’ultimo di una lunga serie di guai fisici di Sinner. Dal 2020 al 2022 vari infortuni, dal 2023 i malori: forfait a Marsiglia per febbre, ritiro a Barcellona, problema alla gamba sinistra a Halle, crollo fisico a Parigi-Bercy e agli Open di Cina la prima volta che vomita in campo. Nel 2024 un fastidio all’anca causa il ritiro a Madrid e salta Roma, a Wimbledon la febbre lo stoppa alla vigilia del match con Medvedev e una tonsillite gli nega le Olimpiadi di Parigi. Nel 2025 fanno il giro del mondo le immagini agli Australian Open: tremori e problemi di stomaco mentre affronta Rune. A Wimbledon ha capogiri sfidando Medvedev ai quarti, a Cincinnati niente finale per vertigini e spossatezza. E al Roland Garros crolla nella celebre finale con Alcaraz. Poi la recente stanchezza a Roma.

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