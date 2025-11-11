VaiOnline
Bergamo
11 novembre 2025 alle 01:39

«Non sono stato io a uccidere Sharon» 

Colpo di scena nel processo a Moussa Sangare, reo confesso per l’omicidio Verzeni 

Bergamo. A carabinieri, pm e gip aveva confessato di essere stato lui a uccidere Sharon Verzeni, «scelta a caso» mentre faceva jogging la notte tra il 29 e il 30 luglio dello scorso anno a Terno d'Isola. Ma ieri mattina in tribunale a Bergamo, davanti alla Corte d'Assise Moussa Sangare ha negato ogni addebito e ha ritrattato tutto.

«Passavo di lì in bici - ha detto, interrogato dal pm - e ho visto Sharon che litigava con un uomo. Ho capito che la vicenda sarebbe finita male e non volevo entrare in questa situazione, ho accelerato e sono andato via. Poi mi è presa la paranoia di aver visto qualcosa che non dovevo, così mi sono liberato dei vestiti e del coltello».

Dubbi

Il pm ha quindi chiesto conto al 31enne, che era stato arrestato un mese dopo l'omicidio e che da allora è in carcere, per quale motivo avesse all'epoca confessato l'omicidio: «Me l'hanno detto i carabinieri», è stata la sua risposta. Sangare ha aggiunto di essere stato ripreso dalle telecamere, ma che nessuna lo aveva ripreso mentre colpiva la vittima: «Secondo me è stato uno di Terno che sapeva come evitare le telecamere: ho confessato solo perché ero stressato e pensavo che così mi avrebbero rilasciato». Per quanto riguarda le tracce del Dna di Sharon misto al suo e trovato sulla bicicletta da lui usata quella sera, ha ammesso: «Questa è l'unica cosa che non mi spiego». A margine dell'udienza, il suo legale ha spiegato: «Il mio assistito non ha detto nulla di diverso di quanto aveva già sostenuto nelle ultime udienze: lui sostiene in pratica di essere stato un testimone del fatto. Ha sostenuto in aula quello che sostiene da qualche mese».

Uscendo dall'aula molto provato, papà Bruno Verzeni ha sottolineato che «pur avendone avuta tutta la possibilità, non ha voluto chiedere scusa, ma ha preferito dire che non è lui il colpevole. Questo ci rammarica molto: noi vogliamo solo che si faccia veramente giustizia perché abbiamo constatato che non ha nessun rimorso e questo ci fa molto male».

