«Non sono stati trovati topi nella nostra mensa» 

»Topi nella mensa scolastica? Assolutamente falso». Lo fanno sapere dall'istituto comprensivo Grazia Deledda con una nota. Nel mentre anche l'ordinanza sindacale che prevedeva la chiusura dei locali della scuola primaria di via Sassari è stata annullata. Si sarebbe trattato di «un insetto» (al singolare), quello segnalato il 15 febbraio scorso «dal dirigente», secondo quanto riportato nella precedente ordinanza. Per ovviare al problema una disinfestazione straordinaria era stata programmata per il 20 febbraio mentre i locali sarebbero stati chiusi già nei giorni scorsi. Ma «in anticipo rispetto ai tempi», precisano nella nota, «la ditta ha fatto l'intervento senza trovare traccia dell'animale o di altri».

Ulteriori informazioni si ritrovano nella nuova ordinanza firmata dal sindaco Fabrizio Madeddu: «Dal verbale di ispezione», si legge, «risulta che il sopralluogo ha avuto esito negativo e non è stata riscontrata alcuna presenza di un'infestazione di blatte». Di conseguenza «non si darà corso ad ulteriore intervento in quanto non è necessaria effettuare alcuna disinfestazione». L'ordinanza, da subito in vigore, ha disposto inoltre la riapertura della mensa con effetto immediato. (m. p.)

