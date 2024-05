«Non sono stata rapita, volevo farla finita» 

LANCIANO. Nessun sequestro né misteriosi rapitori. La cinquantaquattrenne di Lanciano (Chieti) sparita il 28 aprile e ricomparsa sabato sera a Castel Volturno, in provincia di Caserta, si sarebbe allontanata volontariamente da casa in un momento di difficoltà personale. Lo avrebbe detto lei stessa domenica al pm Silvia Di Nunzio.

Milena Santirocco aveva detto di essere stata rapita ai primi soccorritori che l’avevano raggiunta sabato sera in una caffetteria della località campana. Domenica, nel corso del lungo interrogatorio al commissariato di Lanciano, la donna ha raccontato i sei giorni trascorsi lontano da casa, mentre i parenti e le forze dell’ordine la cercavano sul litorale abruzzese a partire da Torino di Sangro, dove era stata ritrovata la sua auto e da dove lei ha raccontato poi di essersi allontanata a piedi. Al Pm avrebbe parlato di una situazione familiare ed economica difficile e di altri motivi che l’avevano spinta ad andarsene. La donna ha riferito anche di aver tentato il suicidio gettandosi nella foce del Volturno, area protetta tra la provincia di Caserta e la città di Napoli. La vicenda presenta contorni ancora poco chiari, visto che solo domenica mattina Antonio Cozza, legale dell’associazione per le persone scomparse “Penelope”, aveva dichiarato: «Milena non si è allontanata volontariamente da casa e dai suoi cari. La Procura della Repubblica di Vasto ha aperto un procedimento penale a carico di ignoti per sequestro di persona e in queste ore sta cercando di fare chiarezza su quanto accaduto a Milena in questi giorni».

