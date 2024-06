«Non sono l’infopoint del Comune» 

«Si metta mano alla cartellonistica, perché non sono più in grado da fungere da infopoint». Mariarosa Lionetto è una pensionata che fra qualche mese compirà 90 anni. Abita in via Ghibellina, nell’area adiacente alla mura pisane, a poche decine di metri dal castello Salvaterra, e la sua è una vicenda che potrebbe strappare un sorriso, ma non a lei, perlomeno non più: il suo campanello continua ad essere suonato, giorno e notte, dai turisti che le chiedono le indicazioni per poter giungere al sito culturale.

Il tormento

«Durante il periodo estivo è purtroppo un vero e proprio tormento. - spiega Mariarosa - La mia casa si trova nei pressi della strada che conduce al castello e passando per via San’Antonio, chi non conosce il percorso si ritrova spaesato, senza alcuna indicazione su come arrivare a destinazione». Così il campanello della signora suona a tutte le ore, persino in tarda serata e per lei percorrere il tragitto che conduce al cancelletto d’ingresso della propria abitazione, è divenuto estremamente faticoso: «Ho dei problemi di salute e per accertarmi di chi abbia bussato a casa, devo compiere degli sforzi che eviterei volentieri. - rivela - Non mi sarei mai aspettata di dovermi preoccupare di assistere ai turisti. Eppure basterebbe davvero poco per risolvere la situazione, sarebbe necessario soltanto installare le indicazione, una semplice cartellonistica. Ma forse è chiedere troppo per un’area che da tempo è abbandonata a se stessa».

Il degrado

Mariarosa Lionetta denuncia anche il degrado della scalinata di via Ghibellina: «I gradini che costeggiano una parte delle mura pisane sono estremamente pericolosi soprattutto per chi come me ha dei problemi di deambulazioni. - spiega - Non esiste un corrimano, spesso sono imbrattati dalla sporcizia lasciata dai gruppi di ragazzi che la notte utilizzano lo scorcio per appartarsi. È sempre tutto al buio, da anni non funziona più nemmeno una lampadina».

Intanto l’assessore con delega alla Viabilità e all’Ambiente, anticipa il prossimo piano di riqualificazione dell’area: «Siamo pronti ad installare nella salita della Ghibellina, in piazza Fenza e piazza Fontana, dei dissuasori mobili che permetteranno di assicurare sempre un passaggio pedonale, evitando alle auto di sostare troppo a ridosso delle mura e delle abitazioni. Allo stesso tempo - prosegue Francesco Melis - stiamo potenziando i servizi di igiene urbana». Per quanto concerne la mancanza di indicazioni per il Castello Salvaterra, Melis conclude: «Solitamente il percorso utilizzato dai turisti è quello che parte dalle scalinate in via Eleonora. Prendiamo però spunto dalle osservazioni della signora Lionetto e procederemo con l’installazione dei cartelli indicativi anche da via San’Antonio».

