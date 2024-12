«Non sono la stampella del sindaco Garau» 

«Il Partito Democratico non fa opposizione sterile, non sono un nostalgico del potere come altri». Efisio De Muru, capogruppo in Consiglio comunale dei Dem e dirigente nazionale del partito, non si sente affatto un consigliere di maggioranza aggiunto: «Voto sempre secondo coscienza, a volte a favore per il bene di Capoterra, altre contro quando i provvedimenti non mi convincono».

D’accordo sull’apertura di un nuovo supermercato e un fast food alle porte di Capoterra?

«Ho votato la modifica urbanistica di quei terreni vicini alla Statale 195 perché ritengo che con l’avvento della nuova strada quella zona rischi di diventare ancora più decentrata. Bene un’area commerciale, ma ora servono investimenti pubblici per creare un centro di aggregazione sociale e culturale per l’intera zona».

In minoranza qualcuno sostiene che lei sia un sostenitore di Garau.

«Le diatribe tra il precedente e l’attuale sindaco non mi interessano, in Aula io voto sempre nell’interesse dei cittadini. Nel mio programma c’era il miglioramento delle scuole e la volontà di intercettare fondi del Pnrr per portare avanti una serie di opere: quando si discutono questi punti non posso che essere a favore».

Il Pd di Capoterra è alleato del centrodestra?

«Se c’è qualcuno che non ha mai amministrato con pezzi della destra, come è avvenuto cinque anni fa, quello sono io. Da quando faccio politica mi sono sempre battuto per il miglioramento delle politiche sociali e la coesione sociale tra centro e zone a mare: il mio atteggiamento in Aula è coerente con la mia storia. Il modo di fare opposizione degli altri non mi interessa, con la mia battaglia sono riuscito a far reinserire nel bilancio i fondi per portare gli studenti in visita ad Auschwitz».

Come sono i rapporti con il resto dell’opposizione?

«Ottimi».

Se si votasse domani sarebbe pronto a riunire il centrosinistra?

«Ci ho provato già tre anni fa, offrendo – inutilmente - il mio appoggio al ballottaggio a Beniamino Piga, a capo della coalizione civica più vicina a noi. Sono sempre aperto al dialogo, il Pd è pronto a discutere di programmi con i gruppi civici».

Scenderebbe mai in campo al fianco di Beniamino Garau?

«Di fatto la maggioranza che sostiene il sindaco oggi è formata dal Psd’Az, da liste civiche dove ci sono esponenti che facevano parte del centrosinistra, e da “Orizzonte comune”, che in Regione è nella coalizione che ha portato Alessandra Todde a vincere le elezioni. A dire però che potremmo far parte della stessa coalizione ce ne passa».

Dopo le elezioni amministrative 2021 il Pd di Capoterra è ancora spaccato?

«In realtà non era spaccato neppure allora, alcuni erano fuoriusciti per abbracciare altri progetti. Nelle elezioni politiche e amministrative degli ultimi anni, a Capoterra, il Pd è sempre stato il primo o secondo partito».

Un progetto che ha apprezzato di questa amministrazione?

«Sono stati bravi a ottenere importanti risorse del Pnrr che hanno permesso di portare avanti interventi sulle scuole, a realizzare mense e garantire il tempo pieno, un servizio fondamentale per le famiglie».

E invece cosa, fosse stato lei il sindaco, non avrebbe mai fatto.

«Riconosco che il passaggio del servizio idrico dal Comune ad Abbanoa fosse stato già innescato dalle amministrazioni precedenti, ma avrei comunque tentato altre strade per evitarlo».

RIPRODUZIONE RISERVATA