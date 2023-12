«Non sono il ladro fotografato sui social» 

«Mi hanno diffamato sui social, ma io con i furti non c’entro affatto». Era inevitabile che la macchina del fango azionata via social dopo l’ondata di furti a Sant’Antioco, potesse avere delle gravi conseguenze. Lo sa bene Gianluca Calabrò che si è visto diffamare ingiustamente: nonostante gli autori dei furti siano già stati individuati e denunciati, sui social e in particolar modo su whatsapp, continuano a girare foto e video, creati ad arte, riguardanti persone, come Calabrò, che nulla hanno a che fare con i furti.

On line

Gianluca Calabrò, appena si è accorto che anche lui era finito tra quelle immagini, si è rivolto al suo avvocato: «Ho percepito gli sguardi carichi di giudizio delle persone che incontravo per strada. – racconta - Inizialmente non capivo il perché fino a quando un amico mi ha fatto vedere ciò che girava sui telefonini: c’era il mio volto e il mio nome. Ho capito gli sguardi strani della gente e anche il perché alcune persone che frequentavo, prendessero le distanze da me». Non ha reagito subito: «Ma poi ho pensato ai miei familiari: sanno chi sono e non nutrono dubbi, ma non è giusto nemmeno nei loro confronti. Ne ho subito parlato col mio avvocato». Nella speranza che la diffamazione e la calunnia passi presto, l’azione è passata nelle mani del legale: «Il mio cliente è tra i malcapitati accostati ai furti. - dice l’avvocato Flavio Locci - Allarmato e preoccupato per le conseguenze mi ha raccontato questa vera e propria caccia alle streghe che si sta conducendo come una sorta di psicosi collettiva. Nella mia qualità di suo difensore non ho potuto fare altro che invitarlo a rivolgersi immediatamente ai carabinieri per segnalare l'accaduto e nei prossimi giorni, per suo conto, sporgerò formale denuncia querela, al momento contro ignoti, per tutti i reati che saranno ravvisati e che la polizia postale potrà accertare».

La diffamazione

Una denuncia contro ignoti per porre fine al tam tam diffamatorio, nella speranza di individuare chi ha messo in giro questa sorta di foto segnaletiche, inserendo anche chi, con i furti non c’entra nulla e, come Gianluca Calabrò, lavora onestamente e non ha nessun conto aperto con la giustizia. «Il fine - aggiunge il legale - è che i responsabili di queste gravi calunnie e diffamazioni aggravate dal mezzo stampa, perché così sono equiparati tutti i social network, rispondano dei danni arrecati al mio assistito che è completamente estraneo ai fatti. La speranza è che possa cessare questa vergognosa campagna di fango».

