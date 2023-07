Non sono fortunate le prime acque libere 

Fukuoka. Buoni piazzamenti, ma nessuna medaglia, per la squadra italiana nella seconda giornata dei Mondiali di nuoto di Fukuoka. Un'astinenza che ha fatto crescere l'attesa per la gara di Gregorio Paltrinieri e Domenico Acerenza, nella 10 km in programma la scorsa notte.

La prestazione più gratificante in prospettiva futura l'ha fornita Susanna Pedotti. La 18enne milanese dell'artistico è giunta quinta nella finale del singolo tecnico, vinta dalla giapponese Yukiko Inui. Nei tuffi, nessuna medaglia dal trampolino, monopolizzato dagli atleti cinesi. Nella gara femminile da 1 metro, per l'Italia sesta Chiara Pellacani, 12ª Elena Bertocchi, incappata in un errore nella preparazione di un salto con conseguente caduta in acqua e “zero”: «Non mi è mai capitata una cosa del genere», si è rammaricata. Nella piattaforma sincro mixed (altro oro cinese), sesti Eduard Timbretti Gugiu e Sarah Jodoin di Maria dopo una prova di buon livello, macchiata da una sbavatura nel primo obbligatorio. Nel sincro 3 metri ancora Cina padrona e altro 6° posto per Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci.

Delusione nella 10 km in acque libere femminile vinto dalla tedesca Leonie Beck: Ginevra Taddeucci, sempre tra le prime, ha chiuso sesta. «Quello che potevo fare, l'ho fatto. Sono arrivata morta»: ha dichiarato la 27enne fiorentina.

