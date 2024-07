«Non sono come Turetta» 

PORDENONE. «Io non voglio diventare come Filippo Turetta, non voglio fare le cose che ha inflitto a Giulia Cecchettin. Aiutatemi prima che sia troppo tardi». Così un giovane si è rivolto allo sportello dell’associazione Istrice, che si occupa dei responsabili di atti di violenza, per imparare a controllare le gravi reazioni di rabbia già avute nei confronti della compagna. «Alcuni maltrattanti arrivano da noi a seguito di procedure per codice rosso, quindi inviati da polizia o tribunale - dicono dall’Istrice - Altri sono indirizzati tramite i servizi o la rete sanitaria e poi c’è chi si avvicina spontaneamente, più facilmente quando si tratta di giovani, più propensi a riconoscere di avere un problema».

